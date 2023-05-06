В Буланаше и других поселках Артемовского городского округа бушуют пожары

Жители Артемовского, Буланаша и других территорий выходят на борьбу с огнем. Фото: Галина Соловьева

К борьбе с лесными пожарами в Буланаше, Красногвардейском, Писанце, Сосновом Бору и других селах активно присоединяются добровольцы из местных жителей. Вызван вертолет Авиалесоохраны. Возгорания активно тушат также сотрудники лесничеств.

Как подтвердил "Областной газете" глава Артемовского городского округа Константин Трофимов, ситуация с пожарами тяжелая.

"Обстановка тяжелая. Вызвали вертолет, он сбрасывает воду. Оперативный штаб работает. Все силы округа направлены на противодействие пожарам. Собираются добровольцы. Они расставлены по разным направлениям, так как огонь разделился и на каждом направлении требуется до 200 человек. Дополнительные силы также нужны", — дал комментарий с места событий Константин Трофимов.

Решения о привлечении населения в помощь пожарным и отсечении огня от домов принимают руководители каждого населенного пункта. Они смотрят по обстановке и, если есть угроза, организовывают дежурства жителей. Хотя, понимая угрозу своему жилью, люди сами выходят с ведрами и лопатами. А в местных чатах жители призывают брать инструмент и помогать всеми силами.

"Вот и к нам подкралась беда! На Буланаше со стороны 1/2 Лесной район ул. Гастелло. Пожар подошел вплотную к домам. Срочно нужна помощь в физической силе. Помощь с транспортом, на котором можно подвозить воду. Огонь подходит с лесного массива", — пишут в мессенджерах.

"Очень много дыма. Огня не видно. Люди вышли, активно окапываются. И женщины в том числе", — комментирует с места событий жительница поселка Буланаш Наталья Зиновьева.

Фото: скриншот карты пожаров

Карта пожаров на полдень 6 мая показывает, что огонь перешел на территорию Артемовского городского округа и движется в направлении Ирбита и Сухого Лога. Однако порывы ветра могут менять обстановку и направление огня.

Напомним, сегодня глава Березовского также собирает добровольцев для помощи в тушении пожаров.