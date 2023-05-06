В городах Свердловской области принимают оперативные решения о действиях по борьбе с природными пожарами

Ведомства региона принимают оперативные решения для ликвидации возгораний. Фото: Галина Соловьева

На заседаниях штабов, которые регулярно проводятся с участием глав муниципальных образований Свердловской области, регионального министерства общественной безопасности и МЧС России, принимают оперативные решения для ликвидации возгораний.

По информации департамента информационной политики региона, работа выстроена в рамках исполнения поручений губернатора Евгения Куйвашева по противодействию природным пожарам.

"Принимаются оперативные решения по координации сил, брошенных на борьбу со стихией, включая сотрудников и технику Авиалесоохраны, лесничеств и арендаторов земель, группировку МЧС. Особое внимание уделяется готовности к временной эвакуации людей в ситуациях, когда огонь угрожает жилью", — говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

При необходимости привлекаются добровольцы для вспомогательных работ рядом с населенными пунктами. Волонтеров предварительно обучают. Министерство общественной безопасности по потребности обеспечивает людей ранцевыми огнетушителями и другим необходимым оборудованием.

Напомним, указом губернатора Евгения Куйвашева с 26 апреля в регионе введен режим повышенной готовности в связи с пожарами. До 10 мая приостановлен сезон весенней охоты, с 6 мая запрещено посещение ряда природных и лесных парков, заказников.

За нарушение правил пожарной безопасности граждане заплатят штраф до 60 тысяч рублей, юридические лица — до двух миллионов рублей.

Напомним, в Свердловской области более тысячи специалистов ликвидируют природные пожары.

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