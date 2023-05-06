Павел Креков оценил, как восстанавливают Сосьву после пожара

Павел Креков (справа) привез сосьвинцам гуманитарную помощь - посуду, детскую одежду и обувь. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков побывал в Сосьве, чтобы оценить, как выполняются поручения главы региона Евгения Куйвашева по восстановлению поселка, пострадавшего от пожара 25 апреля. Что уже сделано и как оценивают эту работу жители, выяснила корреспондент "Областной газеты" Юлия Бабушкина.

Первым делом Павел Креков осмотрел территорию лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) № 23, где огонь уничтожил большую часть зданий. По поручению президента РФ Владимира Путина в Сосьве построят новое учреждение на 300 мест со штатом сотрудников до 300 человек, что позволит решить вопрос с рабочими местами, ставший актуальным для жителей после пожара. Восстановление учреждения обойдется в 2,1 миллиарда рублей.

Фото: Павел Ворожцов

Затем заместитель губернатора отправился на площадку, где уже возводится коробка нового дома для пострадавших семей. На сегодняшний день строители заняты разработкой котлована. Здание будет трехэтажным, в нем предусмотрено 60 квартир. Завершить работы планируется в рекордные сроки — за шесть месяцев. Также Павел Креков побывал в частном секторе, пострадавшем от пожара. Территорию практически привели в порядок: участки расчистили, сгоревшие конструкции демонтировали и вывезли. Одновременно началось строительство частных жилых домов для пострадавших. Жилье возводят по современным технологиям. Подрядчику уже передано в работу 12 земельных участков, первый дом будет готов к 11 мая.

Фото: Павел Ворожцов

Посетил Павел Креков и поселковый культурно-спортивный центр, который стал основным центром сбора гуманитарной помощи для пострадавших. Благодаря неравнодушным жителям области погорельцев быстро смогли обеспечить всем необходимым. Сейчас гуманитарная помощь продолжает поступать: прямо во время визита замгубернатора к центру подъехала очередная машина. Разгружать и сортировать вещи помогают волонтеры из самой Сосьвы и близлежащих городов. Как сообщили сотрудники центра, уже собрано достаточное количество одежды, посуды, постельных принадлежностей. Сейчас в связи с началом огородных работ людям требуется садовый инвентарь и вода для полива грядок, также нужны зарядные устройства для телефонов.

Фото: Павел Ворожцов

Обеспечены жители и медпомощью: в поселке работает "Автопоезд здоровья" с участием врачей, волонтеров-медиков Свердловского областного медколледжа (СОМК), добровольцев Российского Красного Креста. Автопоезд организован на базе КамАЗов, состоит из двух мобильных комплексов — лечебно-профилактического и офтальмологического. Последний, как выяснилось, особенно востребован у сосьвинцев. Как рассказали медики, у многих при пожаре в числе других вещей сгорели очки. Специалисты заверили: в ближайшие дни очки сделают и выдадут бесплатно всем, кто в них нуждается.

Фото: Павел Ворожцов

После осмотра территории Павел Креков провел совещание, на котором службы отчитались о том, как идет работа по восстановлению поселка и оказанию помощи сосьвинцам.

"Мы видим, что поручения губернатора выполняются быстро и четко, за короткое время сделано очень многое. Выплаты по большей части произведены, началось строительство жилья, люди получают медицинскую помощь. Отдельное спасибо тем неравнодушным жителям, которые везут сюда гуманитарную помощь. Сосьвинцы видят эту включенность и настроены оптимистично", — заявил Павел Креков.

Фото: Павел Ворожцов

Во время визита Павел Креков встретился с семьей Нагамадьяновых, в которой воспитывают троих детей — двух дочек 8 и 5 лет и 3-летнего сына. Глава семьи выполнял боевые задачи в зоне СВО, а когда вернулся в отпуск, узнал, что его дом сгорел. Сейчас семья временно разместилась у родственников и с нетерпением ждет, когда сможет отметить новоселье в новом доме. В подарок от компании "Сима-ленд" Павел Креков вручил супругам компьютер и принтер, которые очень нужны для учебы детей и для работы.

"Теперь могу со спокойным сердцем поехать выполнять дальнейшие боевые задачи: знаю, что моя семья получит необходимую помощь, что будет новое жилье. Это вселяет уверенность и оптимизм", — поблагодарил глава семьи Нагамадьяновых.

Ранее министр соцполитики Свердловской области встретился с жителями пострадавшей от пожара деревни Неустроева.