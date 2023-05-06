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Общество
6 мая 2023, 17:41

Временная эвакуация людей из-за пожаров проводится в нескольких населенных пунктах Свердловской области

  Олеся Касперович
Муниципалитеты предоставляют транспорт

Жителям региона предложена эвакуация в более безопасные места в связи с бушующими пожарами. Фото: Алексей Кунилов

Власти нескольких муниципалитетов Свердловской области эвакуируют людей в связи с природными пожарами. Данные решения были приняты на заседании оперативного штаба по ликвидации пожаров. Его в режиме видео-конференц-связи провел министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.

По информации департамента информационной политики региона, сейчас проводится эвакуация людей в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Покинуть территорию ряда садоводческих товариществ предложено уральцам под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. Муниципальные власти предоставляют жителям транспорт. Также на базе социальных учреждений развернуты пункты временного размещения: желающие получат здесь питание и другую необходимую помощь.

На всех территориях, где бушует огонь, работают сотрудники МЧС, Авиалесоохраны и пожарно-спасательных подразделений, подведомственных министерству общественной безопасности. В зависимости от ситуации к борьбе с огнем привлекаются дополнительные силы и средства.

Напомним, в Свердловской области более тысячи специалистов ликвидируют природные пожары.

Областная газета Свердловской области

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