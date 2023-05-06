Из-за сильного задымления от лесных пожаров на некоторых трассах Свердловской области ограничено движение

Из-за сильного задымления передвигаться по некоторым дорогам региона опасно. Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Управление ГИБДД Свердловской области ограничило движение транспорта на некоторых трассах региона. Из-за сильного задымления передвигаться по ним опасно. Автомобилистов просят отложить поездки в районы, приближенные к местам возгораний.

Так, запрещено движение транспорта с 24 по 46 км автодороги Верхняя Пышма — Невьянск, а также въезд и выезд в населенные пункты Мостовское, Ольховка. Ограничено движение на 45 км этой же автодороги в направлении Верхней Пышмы.

На территории Артемовского городского округа Свердловской области введено ограничение движения транспорта со 128 по 134 км автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское. Автомобилистов направляют в объезд данного участка.

Из-за сильных задымлений введены ограничения в Нижнетагильском районе на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов со 120 км по 135 км. Автоинспекторы направляют автомобилистов по имеющимся путям объезда: через Нижний Тагил либо Южный подъезд к Нижнему Тагилу.

"Данные меры вынужденные и направлены в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения. Просим автомобилистов отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и заранее планировать пути объезда", — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Свердловской области.

Добавим, что на местах дежурят инспекторы ДПС, информируют граждан о перекрытиях, предупреждают об опасности движения. Инспекторы напоминают, что при движении на автомобиле в условиях сильной задымленности необходимо включить ближний свет фар, противотуманные огни, закрыть в салоне все окна, включить кондиционер на забор воздуха изнутри и периодически, чтобы не было гипоксии, — на забор воздуха снаружи. Дышать нужно через мокрую тряпку. При ухудшении самочувствия или в другой нештатной ситуации звонить в единую диспетчерскую службу по номеру 112.

Напомним, в Свердловской области более тысячи специалистов ликвидируют природные пожары.