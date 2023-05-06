Темы дня

Общество
6 мая 2023, 18:40

На Среднем Урале ожидается шквалистый ветер

  Олеся Касперович
Штормовое предупреждение объявлено на 7 мая

В регионе ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Фото: Галина Соловьева

Главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение. В регионе завтра, 7 мая, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

"Внимание! 7 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, а также чрезвычайная пожарная опасность в лесах", — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

В условиях данного прогноза и аномально жаркой погоды гражданам рекомендуется оставаться дома и соблюдать правила безопасности. Днем необходимо закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Нельзя оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях. Следует неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

Напомним, на территории Свердловской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем. От походов в лес лучше отказаться.

Добавим, в городах Свердловской области принимают оперативные решения о действиях по борьбе с природными пожарами.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.05.2023, 18:40 / Общество
На Среднем Урале ожидается шквалистый ветер
06.05.2023, 18:17 / Общество
Из-за сильного задымления от лесных пожаров на некоторых трассах Свердловской области ограничено движение
06.05.2023, 17:41 / Общество
Временная эвакуация людей из-за пожаров проводится в нескольких населенных пунктах Свердловской области
06.05.2023, 16:38 / Общество
В городах Свердловской области принимают оперативные решения о действиях по борьбе с природными пожарами
06.05.2023, 15:48 / Общество
В Буланаше и других поселках Артемовского городского округа бушуют пожары