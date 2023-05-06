На Среднем Урале ожидается шквалистый ветер

В регионе ожидается шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Фото: Галина Соловьева

Главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило штормовое предупреждение. В регионе завтра, 7 мая, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

"Внимание! 7 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, а также чрезвычайная пожарная опасность в лесах", — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

В условиях данного прогноза и аномально жаркой погоды гражданам рекомендуется оставаться дома и соблюдать правила безопасности. Днем необходимо закрывать окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Нельзя оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях. Следует неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.

Напомним, на территории Свердловской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнем. От походов в лес лучше отказаться.

Добавим, в городах Свердловской области принимают оперативные решения о действиях по борьбе с природными пожарами.