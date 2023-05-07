Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

«В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая, сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду! К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много.

Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Нам также помогают другие регионы — Архангельская область, Красноярский край.

И сейчас нам очень нужна помощь наших жителей. Знаю, во многих городах волонтеры весь день работают вместе с сотрудниками МЧС. Огромное человеческое спасибо всем неравнодушным. Но нужно больше людей. В первую очередь — взрослых мужчин, с машинами, в рабочей одежде и обуви на жесткой подошве, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию во всех популярных группах города в соцсетях, а на месте сбора организовать обучение и инструктаж».