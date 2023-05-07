Губернатор Евгений Куйвашев отправляется в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с пожарами

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня будет работать в Асбесте, где сложилась крайне напряженная ситуация с пожарами. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений Куйвашев сейчас отправляется в Асбест. Здесь сложилась серьезная ситуация с пожарами. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Глава региона будет координировать работу на месте и проверит, как выполняются его поручения. В том числе — по обеспечению жителей водой", — говорится в сообщении департамента.

Напомним, губернатор поручил направить в Асбест дополнительные силы. В муниципалитете накануне из-за повреждения линии электропередачи, которая запитывает местную насосную станцию, было отключено водоснабжение. Сейчас напряжение подано, резервуары наполняются водой, для этого потребуется от 8 до 10 часов. После этого вода в домах жителей должна появиться.

До этого момента здесь по поручению губернатора курсируют водовозы. Графики стационарных дежурств водовозов публикуются в местных соцсетях и СМИ.

Поддержку жителям территорий, где из-за пожаров сложилась сложная ситуация, оказывает и бизнес-сообщество. Так, компания "Сима-ленд" 7 мая направляет в Асбест три машины с бутилированной водой. Также владельцы частных домов в Асбесте, имеющие скважины, готовы делиться водой с нуждающимися. В комментариях местных пабликов они оставляют свои телефоны.

Добавим, крупные пожары продолжаются в Артемовском, Талицком районах, в Режевском городском округе. В Тугулымском районе — три пожара на общей площади почти пять тысяч гектаров. Действуют также возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, на территории ГО Верхняя Пышма.

Для ликвидации возгораний привлечены вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200, которые проводят забор воды в том числе из озера Таватуй. Из межрегионального лесопатрульного центра "Север" в Красноярске в регион также дополнительно переброшены два вертолета Ми-8. Специальная авиация уже работает на пожарах в Свердловской области.

Напомним, на борьбу с природными пожарами в Свердловской области направлены силы уже 2,5 тысяч человек.