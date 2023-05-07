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Общество
7 мая 2023, 15:14

Авиация Росгвардии участвует в ликвидации масштабного пожара в Свердловской области

  Олеся Касперович
Авиация Росгвардии принимает участие в тушении масштабного пожара вблизи поселка Буланаш

Вертолет Ми-8 оборудован водосливным устройством. Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В тушении природных пожаров на Среднем Урале задействована авиация Росгвардии, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Для тушения пожаров привлечены также воздушные суда Министерства обороны и Авиалесоохраны.

Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

"Летный состав отдельной авиационной эскадрильи Росгвардии совместно с МЧС России принимает участие в тушении масштабного пожара вблизи поселка Буланаш Свердловской области. Для ликвидации пожара задействован экипаж вертолета Ми-8 Росгвардии, оборудованного водосливным устройством", — говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, для тушения пожаров привлечены также воздушные суда Министерства обороны и Авиалесоохраны. Самолет Бе-200 проводит сбросы воды в Верхнепышминском городском округе, вертолет Ми-8 с водосливным устройством участвует в тушении очагов горения в городском округе Богданович, применение борта Ил-76 спланировано в Березовском городском округе.

Также из межрегионального лесопатрульного центра "Север" в Красноярске на Средний Урал дополнительно переброшены два вертолета Ми-8.

Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

"Пострадавших среди гражданского населения и участников тушения пожаров нет. Принимаются все меры для скорейшей локализации и ликвидации всех пожаров", — информируют на данный момент в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, Евгений Куйвашев в Асбесте дал оперативные поручения по борьбе с огнем и поддержке жителей.

Областная газета Свердловской области

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