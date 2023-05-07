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Общество
7 мая 2023, 15:45

Спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

  Олеся Касперович
Пожароопасная обстановка из-за сильного ветра может ухудшиться

Второй день на Среднем Урале спасатели МЧС объявляют штормовое предупреждение. Фото: Галина Соловьева

Спасатели выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Свердловской области. Завтра, 8 мая, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. 

"По данным синоптиков, 8 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, а также чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Призываем граждан быть особенно осторожными в этот период", — говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по Свердловской области.

Спасатели предупреждают, что в период сильного ветра значительно осложняется пожароопасная обстановка. Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Также при сильном ветре не следует находиться около стен домов, так как с крыш и балконов может упасть шифер и другие предметы. Автовладельцам не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

О происшествиях можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Напомним, ранее главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило предупреждение о шквалистом ветре на Среднем Урале, который ожидается 7 мая.

Областная газета Свердловской области

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