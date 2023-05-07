Экипажи ДПС в связи с задымлением контролируют ситуацию на дорогах Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области контролирует ситуацию на трассах и дорогах региона, где ухудшилась видимость в связи с пожарами. Инспекторы периодически ограничивают движение.
"Экипажи ДПС будут контролировать дорожную ситуацию до ее стабилизации. Призываем водителей ограничить передвижение в места, приближенные к участкам возгорания", — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД Свердловской области.
Так, в Березовском районе, в поселке Островное, выставлен наряд ДПС, который периодически ограничивает движение при сильном задымлении, инструктирует водителей, оказывает им помощь.
Также на 47-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, при повороте на поселок Солнечный, автопатруль контролирует въезды в лесные массивы.
Ухудшилась видимость и в Богдановичском районе: на федеральной автодороге Екатеринбург — Тюмень с 104 км по 113 км. На трассе работает экипаж ДПС, контролирует ситуацию.
Напомним, на борьбу с природными пожарами в Свердловской области направлены силы уже 2,5 тысяч человек.