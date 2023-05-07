Евгений Куйвашев обозначил первоочередные задачи главам муниципалитетов в связи с пожарами в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев 7 мая провел с главами муниципалитетов оперативное совещание. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
"Самое главное для нас — обеспечить безопасность жителей, защитить дома от огня, оперативно локализовать очаги возгораний, не допустить дальнейшее разрастание площади пожаров. Мы уже привлекли дополнительные силы и средства тушения. В том числе авиацию. Я дал поручение привлечь тяжелую технику минтранспорта, максимально мобилизовать имеющиеся в области ресурсы", — заявил глава региона.
Губернатор поручил главам муниципалитетов направить все силы на создание минерализованных заградительных полос в тех местах, где лесные пожары направляются к населенным пунктам. Также необходимо организовать окарауливание лесных пожаров, дотушить очаги горения. За ликвидированными пожарами нужен контроль, чтобы они не загорелись повторно.
Также Евгений Куйвашев сообщил, что в муниципалитеты, где фиксируется наиболее сложная ситуация, для проливки обочин дорог будут направлены комбинированные дорожные машины. Такая техника будет работать в Верхней Пышме, Асбесте, Богдановиче.
Особое внимание губернатор поручил уделить работе с волонтерами: их необходимо снабдить медпрепаратами, мазями от ожогов, а также питанием и питьевой водой.
Отдельно обсудили работу систем жизнеобеспечения муниципалитетов, где сегодня бушуют пожары.
Так, ликвидируется авария, которая оставила без электричества Асбест, часть Малышевского, Рефтинского, Березовского городских округов и Сухого Лога. По данным руководителя регионального штаба энергобезопасности, министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, сейчас принимаются все меры для скорейшего возобновления подачи электричества. Вопрос будет решен в ближайшее время. Под контролем работа медучреждений: в больнице Асбеста к генераторам подключены родильное и хирургическое отделения с реанимациями. В больницах Березовского и Сухого Лога электричество на данный момент подается штатно.
Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев отправился в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с пожарами.
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