Евгений Куйвашев обозначил первоочередные задачи главам муниципалитетов в связи с пожарами в Свердловской области

Даны оперативные поручения главам муниципалитетов в связи с пожарами в регионе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев 7 мая провел с главами муниципалитетов оперативное совещание. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Самое главное для нас — обеспечить безопасность жителей, защитить дома от огня, оперативно локализовать очаги возгораний, не допустить дальнейшее разрастание площади пожаров. Мы уже привлекли дополнительные силы и средства тушения. В том числе авиацию. Я дал поручение привлечь тяжелую технику минтранспорта, максимально мобилизовать имеющиеся в области ресурсы", — заявил глава региона.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор поручил главам муниципалитетов направить все силы на создание минерализованных заградительных полос в тех местах, где лесные пожары направляются к населенным пунктам. Также необходимо организовать окарауливание лесных пожаров, дотушить очаги горения. За ликвидированными пожарами нужен контроль, чтобы они не загорелись повторно.

Также Евгений Куйвашев сообщил, что в муниципалитеты, где фиксируется наиболее сложная ситуация, для проливки обочин дорог будут направлены комбинированные дорожные машины. Такая техника будет работать в Верхней Пышме, Асбесте, Богдановиче.

Особое внимание губернатор поручил уделить работе с волонтерами: их необходимо снабдить медпрепаратами, мазями от ожогов, а также питанием и питьевой водой.

Отдельно обсудили работу систем жизнеобеспечения муниципалитетов, где сегодня бушуют пожары.

Так, ликвидируется авария, которая оставила без электричества Асбест, часть Малышевского, Рефтинского, Березовского городских округов и Сухого Лога. По данным руководителя регионального штаба энергобезопасности, министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, сейчас принимаются все меры для скорейшего возобновления подачи электричества. Вопрос будет решен в ближайшее время. Под контролем работа медучреждений: в больнице Асбеста к генераторам подключены родильное и хирургическое отделения с реанимациями. В больницах Березовского и Сухого Лога электричество на данный момент подается штатно.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев отправился в Асбест, где сложилась серьезная ситуация с пожарами.

Еще по теме:

Для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты

На борьбу с природными пожарами в Свердловской области направлены силы уже 2,5 тысяч человек

Экипажи ДПС в связи с задымлением контролируют ситуацию на дорогах Свердловской области