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8 мая 2023, 11:58

В пожарных частях Свердловской области состоялась Всероссийская патриотическая акция "Окна Победы"

"Окна памяти" в пожарной части

Школьники украсили символами Победы окна пожарно-спасательной части. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В преддверии 9 Мая во Всероссийской патриотической акции "Окна Победы" приняли участие огнеборцы 2-й пожарно-спасательной части Екатеринбурга и активисты Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

Ученики екатеринбургских школ № 148 и № 221 привезли с собой в пожарную часть бумажные шаблоны, сделали трафареты и надписи, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, украсили ими окна пожарно-спасательной части. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Сотрудники МЧС поблагодарили школьников за участие в акции и провели экскурсию по пожарной части.

"Об акции "Окна Победы" знали еще со времен пандемии, когда она только зарождалась. Мы решили принять участие в акции для того, чтобы поддержать дух патриотизма у молодежи, а также воодушевить будущее поколение знать историю своей страны", — рассказал начальник службы пожаротушения Екатеринбурга Вячеслав Хрулев.

Отметим, что акция "Окна Победы" прошла во многих пожарно-спасательных частях Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, в преддверии Дня Победы свердловские школьники и студенты участвуют в памятных акциях.

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Областная газета Свердловской области

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