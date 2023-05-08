В пожарных частях Свердловской области состоялась Всероссийская патриотическая акция "Окна Победы"

В преддверии 9 Мая во Всероссийской патриотической акции "Окна Победы" приняли участие огнеборцы 2-й пожарно-спасательной части Екатеринбурга и активисты Российского движения детей и молодежи "Движение первых".
Ученики екатеринбургских школ № 148 и № 221 привезли с собой в пожарную часть бумажные шаблоны, сделали трафареты и надписи, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, украсили ими окна пожарно-спасательной части. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Сотрудники МЧС поблагодарили школьников за участие в акции и провели экскурсию по пожарной части.
"Об акции "Окна Победы" знали еще со времен пандемии, когда она только зарождалась. Мы решили принять участие в акции для того, чтобы поддержать дух патриотизма у молодежи, а также воодушевить будущее поколение знать историю своей страны", — рассказал начальник службы пожаротушения Екатеринбурга Вячеслав Хрулев.
Отметим, что акция "Окна Победы" прошла во многих пожарно-спасательных частях Свердловской области.
Напомним, в преддверии Дня Победы свердловские школьники и студенты участвуют в памятных акциях.
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