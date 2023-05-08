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8 мая 2023, 12:30

В Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику Георгию Жукову. Фото

Возложение цветов к памятнику Георгия Жукова

Традиция возложения цветов к памятнику Георгию Жукову существует с 1995 года. Фото: Павел Ворожцов

Накануне Дня Великой Победы в Екатеринбурге прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику полководцу Великой Отечественной войны Георгию Жукову.

В ней приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Борис Кириллов, заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Фото: Павел Ворожцов

Цветы к монументу Маршалу Победы также возложили представители командования Центрального военного округа и сотрудники силовых структур, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, курсанты, представители религиозных, молодежных и других общественных объединений.

Фото: Павел Ворожцов

Отметим, что четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков с 1948 по 1953 год жил в Свердловске и командовал Уральским военным округом. Памятник Георгию Жукову был открыт в Екатеринбурге в 1995 году. С этого времени возложение цветов к памятнику стало традицией.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику "Седой Урал".

Областная газета Свердловской области

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