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8 мая 2023, 14:30

В Свердловской области ожидаются заморозки до -8 °С

Лист на машине

Причина заморозков – поступление на территорию области арктической воздушной массы. Фото: Владимир Мартьянов

На Среднем Урале ожидается похолодание до -8 °С. В окрестностях Екатеринбурга — до -7 °С.

По информации telegram-канала "Погода в Екатеринбурге", отрицательные температуры установились накануне в основном в западной части региона. Причиной заморозков стало поступление на территорию области арктической воздушной массы.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Свердловской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от 0 °С до +3 °С, местами заморозки до -5 °С. Днем будет от +9 °С до +14 °С. Ветер западный и северо-западный 5–10 метров в секунду.

В Екатеринбурге — переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь на 9 мая будет от 0 °С до +2 °С, в окрестностях заморозки до -2 °С. Днем — от +12 °С до +14 °С. Ветер западный и северо-западный 5–10 метров в секунду.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области ожидаются заморозки до минус 5 градусов и сильный ветер.

Областная газета Свердловской области

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