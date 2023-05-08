В Свердловской области восстановлено 77 воинских захоронений и 38 мемориальных знаков памяти погибших защитников Отечества

Евгений Куйвашев поручил привести в порядок все воинские захоронения Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области продолжается работа по федеральной программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества до 2024 года". С 2019 года на Среднем Урале восстановлено 77 воинских захоронений, установлены 38 мемориальных знаков, а также нанесено 147 имен погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях.

"Большая работа была проведена в канун празднования 75-летия Победы, но она продолжается. Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев поручил привести в порядок все до единого воинские захоронения", — приводит слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова департамент информационной политики региона.

По словам главы минЖКХ, в 2019 году между правительством Свердловской области и Министерством обороны России было заключено соглашение о софинансировании работ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено 20 миллионов рублей, из областного — 48 миллионов.

Были реконструированы:

братская могила "Мемориала Руш" в Горноуральском городском округе;

памятник воинам, погибшим в госпиталях в годы Великой Отечественной Войны в Первоуральске;

воинское захоронение "Памятник участникам Великой Отечественной войны, погибшим от ран в госпиталях Кировграда";

воинское захоронение "Мемориальный комплекс — братская могила воинов, умерших от ран в госпитале Ленинского района Нижнего Тагила";

братская могила в микрорайоне Зеленцовский Серова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Николай Смирнов также напомнил, что в Свердловской области благоустройство общественных территорий, связанных с увековечением памяти бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, также проходит в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". С 2017 по 2022 годы благоустроены 15 общественных территорий: бульвары, площади, улицы, аллеи и скверы Победы, территории, прилегающие к Вечным огням, мемориалам.

В 2023 году планируется привести в порядок 3 общественные территории: Аллею славы и Мемориал воинам Великой Отечественной войны на улице Коммунистической в Полевском городском округе, Сквер Памяти Героев в поселке Половинном городского округа Верхний Тагил.

Отметим, сейчас свердловчане могут выбрать для благоустройства территории в своих муниципалитетах. С 15 апреля по 31 мая проходит всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства — 2024 по проекту "Формирование комфортной городской среды". Принять участие в нем могут жители старше 14 лет. Голосование организовано в рамках инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда". По данным на 16:00 8 мая, проголосовали уже 495 000 свердловчан.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее в Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику Георгию Жукову.