В Заречном накануне Дня Победы отменили праздничный концерт и салют

Андрей Захарцев призвал добровольцев с техникой и экипировкой помочь в тушении пожаров. Фото: страница Андрея Захарцева в соцсети "ВКонтакте"

Глава городского округа Заречный Андрей Захарцев объявил об отмене вечернего праздничного концерта у комплекса "Ривьера" и салюта, которые были запланированы в честь Дня Победы. Причина — сложная противопожарная обстановка в регионе.

Андрей Захарцев в своем видеообращении к жителям Заречного, которое он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", напомнил, что указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в связи со сложной противопожарной обстановкой с 5 мая введен режим чрезвычайной ситуации.

"К сожалению, ситуация не улучшается. Очень сложная обстановка у наших соседей — в Асбесте, Малышево, Белореченском, Березовском. Воздержитесь от выхода в лес. Запрещено разведение костров. Сделайте все возможное, чтобы исключить возгорания и возникновение пожарных ситуаций", — сказал Андрей Захарцев.

По его словам, большое количество людей принимают участие в тушении пожаров. Всем им нужна помощь.

"Все, кто желает принять участие, — добровольцы с техникой, экипировкой — мы ждем вас. Обращайтесь в нашу Единую дежурную диспетчерскую службу. Подскажем, где необходима ваша помощь", — призвал глава Заречного.

Он также попросил отнестись к решению об отмене вечерних праздничных мероприятий с уважением и пониманием.

Видео: страница Андрея Захарцева в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее Александр Козлов и Евгений Куйвашев определили приоритеты в борьбе с пожарами в Свердловской области.

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