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9 мая 2023, 09:44

Евгений Куйвашев возложил цветы к Широкореченскому мемориалу в Екатеринбурге

Широкореченский мемориал

Церемония открыла мероприятия, которые пройдут в Свердловской области в День Победы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на Широкореченском военно-мемориальном комплексе прошла торжественно-траурная церемония "Память", которая открыла мероприятия, посвященные Дню Победы на Среднем Урале. 

Участие в церемонии приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, советник главы региона Эдуард Россель, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководители правоохранительных ведомств, представители конфессий и консульских учреждений. Они возложили цветы к мемориалу. 

Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также участие в церемонии приняли фронтовики, труженики тыла, ветераны труда. Собравшиеся почтили память участников Великой Отечественной войны, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы.

Областная газета Свердловской области

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