Евгений Куйвашев возложил цветы к Широкореченскому мемориалу в Екатеринбурге

Церемония открыла мероприятия, которые пройдут в Свердловской области в День Победы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на Широкореченском военно-мемориальном комплексе прошла торжественно-траурная церемония "Память", которая открыла мероприятия, посвященные Дню Победы на Среднем Урале.

Участие в церемонии приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, советник главы региона Эдуард Россель, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководители правоохранительных ведомств, представители конфессий и консульских учреждений. Они возложили цветы к мемориалу.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также участие в церемонии приняли фронтовики, труженики тыла, ветераны труда. Собравшиеся почтили память участников Великой Отечественной войны, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Победы.