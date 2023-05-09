В Екатеринбурге начался парад Победы

Парад Победы проходит в столице Урала. Фото: Полина Зиновьева

Парад Победы начался в Екатеринбурге. Участие в нем традиционно принимают пешие колонны военнослужащих, а также военная техника, передает журналист "Областной газеты".

Собравшихся приветствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Уважаемые жители Свердловской области, ветераны, труженики тыла. Это священный праздник для всех. Май 1945-го года навсегда изменил мировую историю и дальнейший путь развития человечества. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить тех, кто принес мир на нашу землю, подарил свободную и счастливую жизнь миллионам людей. Свердловская область и уральцы внесли огромный вклад в разгром фашизма. <…> Мы всегда будем в неоплатном долгу перед вашим подвигом. Вы – часть нашей жизни. Вы – наша совесть и гордость. Берегите себя! А мы будем беречь Родину, как это делали вы. С праздником, дорогие уральцы! С Днем Победы!", — сказал Евгений Куйвашев.

Ветераны Великой Отечественной войны прибыли на площадь 1905 года на автомобилях. Копия Знамени Победы находится у участника Великой Отечественной войны полковника Владимира Степановича Лупейко. Сегодня, 9 мая, ему исполняется 101 год!

Фото: Полина Зиновьева

В этом году парадом руководят генерал-майор Рустам Миннекаев и генерал-майор Александр Линьков ЦВО.

Всего участие в параде Победы принимают более 1,5 тысяч человек: военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) — Управления штаба, авиационного объединения, мотострелкового и железнодорожного соединений.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Также в параде участвуют сотрудники Росгвардии, ГУФСИН РФ по Свердловской области, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, Уральского института МВД, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Многие зрители пришли на парад с портретами бойцов, погибших в Великую Отечественную войну.

Фото: Полина Зиновьева

Также на параде Победы представлена механизированная колонна. В ее состав включен легендарный танк Т-34 и другие исторические экземпляры. Из современной техники — машины реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", боевые машины "Торнадо-Г", бронеавтомобили "Астейс" и другая военная техника.

Ранее мероприятия, посвященные Дню Победы, открыли торжественно-траурной церемонией на Широкореченском военном мемориале в Екатеринбурге.

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