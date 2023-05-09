Как прошел парад Победы в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге состоялся парад Победы. Фото: Полина Зиновьева

Более полутора тысяч человек стали участниками парада Победы в Екатеринбурге. По площади 1905 года прошли пешие и механизированные колонны.

Парад Победы в Екатеринбурге открыла рота почетного караула ЦВО. По площади 1905 года прошли военнослужащие ЦВО, представители ведомств, курсанты военных училищ и вузов — всего более полутора тысяч человек.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Маршем по брусчатке прошли парадное подразделение военной полиции, женщины-военнослужащие Екатеринбургского гарнизона, сотрудники войск национальной гвардии, парадный расчет ГУФСИН РФ по Свердловской области, личные составы Уральского института противопожарной службы, Уральского государственного юридического института МВД. Также участие в параде приняли представители юнармии, учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища. Самыми юными участниками стали воспитанники Екатеринбургского кадетского корпуса.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

По площади 1905 года прошла механизированная колонна. Возглавил колонну танк Т-34, который в годы Великой Отечественной войны выпускали на машиностроительных заводах Урала.

Также по брусчатке проследовали бронетранспортеры БТР-40 и БТР-80, грузовые автомобили ГАЗ-АА, мотоциклетный взвод. Кроме этого, можно было увидеть автомобили "Тигр-М", которые находятся на вооружении мотострелковых взводов. Были представлены специальное транспортное средство "Ахмат", многоцелевой автомобиль ВПК "Урал", противотанковые гаубицы Т-30, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", машины войск связи, антенные модули, уникальный комплекс поисковых машин "Синяя птица".

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, ранее с Днем Победы россиян поздравили космонавты Роскосмоса.

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