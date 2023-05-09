В свердловских муниципалитетах отмечают День Победы. Фоторепортаж

Сегодня Свердловская область вместе со всей страной отмечает 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. В муниципалитетах возлагают цветы к мемориалам памяти, поздравляют ветеранов, проводят торжественные собрания и концерты с песнями военных лет. Корреспонденты "Областной газеты" собрали самые яркие моменты празднования.
Нижний Тагил
Город встретил 78-ю годовщину Великой Победы парадом пеших расчетов и военной техники. В мероприятии было задействовано свыше 500 человек и 21 единица боевой техники, сообщает пресс-служба администрации.
Впервые у стелы, установленной в честь трудового подвига тагильчан, прошла акция "Память". Глава города Владислав Пинаев обратился к собравшимся и подчеркнул, что в годы войны весь город жил девизом "Все для фронта, все для Победы!".
Каменск-Уральский
Жителей Каменска-Уральского поздравил глава города Алексей Герасимов.
Березовский
В городе парад провели у дома участника Великой Отечественной войны Виктора Башкирова. Ветерану 96 лет, он всегда выходит встречать гостей у своего дома.
Новоуральск
В Новоуральске прозвучали "Оркестры победы" в честь ветеранов Великой Отечественной войны Федора Петровича Поплавского и Михаила Степановича Перетрухина. В этом году к муниципальному духовому оркестру присоединились и юные музыканты детской школы искусств.
Богданович
Накануне в городе состоялся областной военно-патриотический конкурс "Солдатская звезда", в котором приняли участие 37 команд из разных городов области — они показывали свои навыки и умения в строевой, огневой и физической подготовке, а также знания истории о Великой Отечественной войне. Сегодня в Богдановиче возлагают цветы и венки к мемориалам памяти. В торжественных мероприятиях участвует молодежь.
Новая Ляля
В поселке Лобва прошла акция "Поем двором": творческие коллективы Лобвинского центра культуры и спорта исполнили популярные песни военной поры и танцевальные номера.
Сысерть
Грузовичок с песнями Победы остановился и в Сысерти. Артистов сысертского Дворца культуры можно было послушать в микрорайоне Новом, в городском сквере, возле торгового центра "Бажов", в историческом центре и на главной улице города.
Серов
Празднование 78-й годовщины Победы в Серове началось с возложения цветов у памятников и к местам захоронения воинов.
Краснотурьинск
Горожане идут почтить память героев Великой Отечественной войны. Акция "Бессмертный полк" в этом году проводится в новых форматах, но на улицах города можно встретить жителей с портретами на груди.
Талица
Горожане встречают День Победы с портретами ветеранов.
Байкалово
На центральной площади в Байкалово состоялось торжественно-траурное мероприятие. Также на площади поют патриотические песни, угощают сельчан солдатской кашей и показывают художественные фильмы о войне.
Красноуральск
Красноуральцев с Днем Победы поздравил глава города Дмитрий Кузьминых.
Сухой Лог
В Сухом Логу корреспонденты газеты "Знамя Победы" побывали в гостях у единственного в округе ветерана Великой Отечественной войны Петра Ивановича Казанцева. В свои 96 лет он живет в селе Курьи, самостоятельно управляется по дому. Журналистов он угостил оладьями собственного приготовления.
Нижняя Салда
Участникам Великой Отечественной войны вручают праздничные открытки, цветы и подарки.
Среднеуральск
Горожане торжественно возложили цветы к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Сосьва
В поселке, где праздничные мероприятия были отменены из-за ситуации с пожаром, танцевальные коллективы районного культурно-спортивного комплекса совместно с детским садом № 4 "Сказка" записали для жителей виртуальный концерт.
Ревда
В Ревде показали концерт-спектакль "В огне написанное слово", посвященный 78-й годовщине Великой Победы. Артисты читали стихи, танцевали, пели военные и послевоенные песни. Песню "День Победы" зрители слушали стоя, со слезами на глазах.
Полевской
К мемориалам возложили цветы. Участие принимали кадеты из городских школ № 8, 14, 16, 18, а также воспитанники военно-патриотического клуба "Ратник".