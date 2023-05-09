В свердловских муниципалитетах отмечают День Победы. Фоторепортаж

Акция "Память" в Нижнем Тагиле. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сегодня Свердловская область вместе со всей страной отмечает 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. В муниципалитетах возлагают цветы к мемориалам памяти, поздравляют ветеранов, проводят торжественные собрания и концерты с песнями военных лет. Корреспонденты "Областной газеты" собрали самые яркие моменты празднования.

Нижний Тагил

Город встретил 78-ю годовщину Великой Победы парадом пеших расчетов и военной техники. В мероприятии было задействовано свыше 500 человек и 21 единица боевой техники, сообщает пресс-служба администрации.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

Впервые у стелы, установленной в честь трудового подвига тагильчан, прошла акция "Память". Глава города Владислав Пинаев обратился к собравшимся и подчеркнул, что в годы войны весь город жил девизом "Все для фронта, все для Победы!".

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила/Илья Колесов

Каменск-Уральский

Жителей Каменска-Уральского поздравил глава города Алексей Герасимов.

Фото: "В Каменске жить"

Березовский

В городе парад провели у дома участника Великой Отечественной войны Виктора Башкирова. Ветерану 96 лет, он всегда выходит встречать гостей у своего дома.

Фото: администрация Березовского ГО

Фото: администрация Березовского ГО

Новоуральск

В Новоуральске прозвучали "Оркестры победы" в честь ветеранов Великой Отечественной войны Федора Петровича Поплавского и Михаила Степановича Перетрухина. В этом году к муниципальному духовому оркестру присоединились и юные музыканты детской школы искусств.

Фото: НВК "Новоуральская вещательная компания"

Фото: из личного архива Вячеслава Тюменцева

Богданович

Накануне в городе состоялся областной военно-патриотический конкурс "Солдатская звезда", в котором приняли участие 37 команд из разных городов области — они показывали свои навыки и умения в строевой, огневой и физической подготовке, а также знания истории о Великой Отечественной войне. Сегодня в Богдановиче возлагают цветы и венки к мемориалам памяти. В торжественных мероприятиях участвует молодежь.

Фото: администрация ГО Богданович

Фото: администрация ГО Богданович

Фото: администрация ГО Богданович

Фото: администрация ГО Богданович

Новая Ляля

В поселке Лобва прошла акция "Поем двором": творческие коллективы Лобвинского центра культуры и спорта исполнили популярные песни военной поры и танцевальные номера.

Фото: администрация Новолялинского ГО

Сысерть

Грузовичок с песнями Победы остановился и в Сысерти. Артистов сысертского Дворца культуры можно было послушать в микрорайоне Новом, в городском сквере, возле торгового центра "Бажов", в историческом центре и на главной улице города.

Фото: "Сысертские вести"

Серов

Празднование 78-й годовщины Победы в Серове началось с возложения цветов у памятников и к местам захоронения воинов.

Фото: администрация Серовского городского округа

Краснотурьинск

Горожане идут почтить память героев Великой Отечественной войны. Акция "Бессмертный полк" в этом году проводится в новых форматах, но на улицах города можно встретить жителей с портретами на груди.

Фото: администрация ГО Краснотурьинск

Фото: администрация ГО Краснотурьинск

Талица

Горожане встречают День Победы с портретами ветеранов.

Фото: "Типичная Талица"

Байкалово

На центральной площади в Байкалово состоялось торжественно-траурное мероприятие. Также на площади поют патриотические песни, угощают сельчан солдатской кашей и показывают художественные фильмы о войне.

Фото: Алексей Дорожкин

Красноуральск

Красноуральцев с Днем Победы поздравил глава города Дмитрий Кузьминых.

Фото: администрация ГО Красноуральск

Сухой Лог

В Сухом Логу корреспонденты газеты "Знамя Победы" побывали в гостях у единственного в округе ветерана Великой Отечественной войны Петра Ивановича Казанцева. В свои 96 лет он живет в селе Курьи, самостоятельно управляется по дому. Журналистов он угостил оладьями собственного приготовления.

Фото: Олеся Салтанова

Нижняя Салда

Участникам Великой Отечественной войны вручают праздничные открытки, цветы и подарки.

Фото: "Городской вестник"

Среднеуральск

Горожане торжественно возложили цветы к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: администрация ГО Среднеуральск

Сосьва

В поселке, где праздничные мероприятия были отменены из-за ситуации с пожаром, танцевальные коллективы районного культурно-спортивного комплекса совместно с детским садом № 4 "Сказка" записали для жителей виртуальный концерт.

Фото: администрация Сосьвинского ГО

Ревда

В Ревде показали концерт-спектакль "В огне написанное слово", посвященный 78-й годовщине Великой Победы. Артисты читали стихи, танцевали, пели военные и послевоенные песни. Песню "День Победы" зрители слушали стоя, со слезами на глазах.

Фото: Дворец культуры ГО Ревда

Полевской

К мемориалам возложили цветы. Участие принимали кадеты из городских школ № 8, 14, 16, 18, а также воспитанники военно-патриотического клуба "Ратник".