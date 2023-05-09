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9 мая 2023, 11:37

Космонавты поздравили россиян с Днем Победы

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев

Космонавты с МКС передали поздравление с Днем Победы. Фото: telegram-канал Роскосмоса

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся на МКС, поздравили граждан с Днем Победы. Обращение опубликовано в telegram-канале Роскосмоса.

"Дорогие друзья, от всего сердца поздравляем вас с Днем Победы! Для всех нас это самый главный праздник, который отмечается в каждом доме, в каждой семье, в нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков", — отметил Сергей Прокопьев.

Космонавты почтили память предков и призвали всех сохранять и преумножать память об участниках Великой Отечественной войны.

"В этот день мы чтим память всех, кто ради Великой Победы отдал все силы, здоровье и самое ценное — свою жизнь", — добавил Дмитрий Петелин.

"Наша святая обязанность сохранить и преумножить память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая об их подвиге нашим детям", — добавил Андрей Федяев.

Видео предоставлено Валентином Прокопьевым

Напомним, в Екатеринбурге прошел парад Победы.

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Областная газета Свердловской области

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Космонавты поздравили россиян с Днем Победы