На главной площади Екатеринбурга организовали трансляцию столичного парада Победы

Уральцы могут наблюдать за парадом Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге. Трансляция ведется в центре города, на главном экране, установленном у здания администрации.
На праздник в Москве прибыли президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси и Туркменистана.
На Красной площади установили трибуны, с которых за парадом наблюдают ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции.
Видео: Полина Зиновьева
Напомним, в Екатеринбурге состоялся парад Победы.
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