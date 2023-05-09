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9 мая 2023, 12:18

На главной площади Екатеринбурга организовали трансляцию столичного парада Победы

Экран на площади 1905 года

За столичным парадом екатеринбуржцы наблюдают на площади 1905 года. Фото: Полина Зиновьева

Уральцы могут наблюдать за парадом Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге. Трансляция ведется в центре города, на главном экране, установленном у здания администрации.

На праздник в Москве прибыли президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси и Туркменистана.

На Красной площади установили трибуны, с которых за парадом наблюдают ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции.

Видео: Полина Зиновьева

Напомним, в Екатеринбурге состоялся парад Победы. 

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Областная газета Свердловской области

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