В Свердловской области определены первоочередные меры по борьбе с природными пожарами на 9 мая

На Среднем Урале в борьбе с пожарами задействованы почти 4,4 тысячи человек и 730 единиц техники. Фото: Павел Ворожцов

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева первый заместитель главы региона Алексей Шмыков провел заседание областного оперштаба, где были определены первоочередные меры по борьбе с природными пожарами на 9 мая на территории Среднего Урала.

В Свердловской области в борьбе с пожарами задействована группировка из почти 4,4 тысячи человек и 730 единиц техники. Привлечены 9 воздушных судов, среди них самолеты Бе-200 и Ил-76, вертолет Ми-8 МЧС России, вертолеты Авиалесоохраны и Министерства обороны РФ. Накануне воздушные суда совершили 170 сбросов — свыше 750 тонн воды на очаги возгорания, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали 13 лесных пожаров, которые охватили площадь в более чем 3 тысячи га. Как отметил глава минприроды Свердловской области Денис Мамонтов, был ликвидирован один из семи крупных пожаров, речь о которых шла накануне во время рабочего визита в Свердловскую область министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. На площади 2,6 тысячи га локализован 21 пожар. Сейчас действуют 65 очагов, пламенем повреждены 77 тысяч гектаров.

В муниципалитеты доставили ранцевые огнетушители, выдать которые накануне дал распоряжение Евгений Куйвашев. Сегодня их получат в Сухом Логу, доложил министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.

Особое внимание при тушении уделяется очагам возгорания, которые действуют рядом с населенными пунктами. В них направляют основные силы пожаротушения. Прямой угрозы огня населенным пунктам региона нет.

Напомним, сегодня утром Екатеринбург накрыл смог.

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