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9 мая 2023, 13:28

В Сосьве к 9 мая завершили благоустройство Парка Победы

  Анастасия Заева
Парк Победы

Входная группа в сосьвинский Парк Победы выполнена в виде красной звезды. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

К 9 мая в Сосьве завершили комплексное благоустройство Парка Победы. Оно выполнено по поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках программы "Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы".

Работы по благоустройству парка велись 2 года, на реконструкцию было направлено около 10 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Входная группа в сосьвинский Парк Победы выполнена в виде красной звезды — в память о жителях поселка, ушедших на фронт. Территория парка полностью обновлена. В центре расположили монументально-декоративную композицию с панно с изображениями шести жителей Сосьвы, героев Великой Отечественной войны. Также в Парке Победы провели комплексное освещение, тропинки на центральной аллее выложили плиткой, сделали частичное озеленение, установили скамейки, которые с торца образуют пятиконечные красные звезды. 

Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Этот парк стал точкой притяжения не только для самих жителей поселка, но и всех строителей и коммунальщиков, которые сейчас работают на восстановлении Сосьвы после пожара. Напомню, именно по решению главы региона Евгения Куйвашева с 2022 года уральские села могут участвовать в программе формирования комфортной городской среды. До этого проекты реализовывались только в городах. Поздравляю жителей Сосьвы и всех свердловчан с Днем Победы!" — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Свердловской области проходит голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды". Проголосовать за объекты благоустройства на 2024 год можно на единой платформе za.gorodsreda.ru до 31 мая включительно. По данным на 12:00 9 мая, проголосовали уже более 500 тысяч свердловчан. 

Областная газета Свердловской области

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