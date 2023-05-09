Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве

Владимир Путин приветствовал участников парада Победы. Фото: пресс-служба Кремля

Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве. Участников мероприятия приветствовал Президент России — Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

"Поздравляю вас с Днем Победы! С праздником — в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма.

Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.

Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным", — сказал в своем выступлении Владимир Путин.

Президент отметил, что для России всегда будет священна память о защитниках Отечества. Владимир Путин подчеркнул, что вклад в Победу внесли все народы СССР. Благодарное отношение к подвигу предков подчеркивает тот факт, что в Москве собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. На парад прибыли президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Туркменистана.

"В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине", — подчеркнул Владимир Путин.

В параде Победы на Красной площади прошли пешие колонны, более 8 тысяч военнослужащих, среди них 530 человек — бойцы специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Победы Т-34–85. Впервые в параде принимали участие новейшие бронемашины "Спартак" и 3-СТС "Ахмат". Также в составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили "Тигр-М", БТР-82А, БМП "Бумеранг", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".

Напомним, екатеринбуржцы могли наблюдать за столичным парадом Победы с площади 1905 года, где был установлен большой экран. Трансляция велась из Москвы.

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