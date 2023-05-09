В Екатеринбурге прошел парад Победы. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в России отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты на центральной площади Екатеринбурга торжественным маршем прошли подразделения войск Центрального военного округа (ЦВО), силовых структур, военных учебных заведений, патриотических движений. С приветственными поздравительными словами выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев. Главными гостями торжеств в честь Дня Победы стали ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны.

9:45. На площади 1905 года в Екатеринбурге выстроились колонны подразделений. На брусчатку выезжают 8 автомашин УАЗ с открытым верхом, на пассажирских сидениях которых расположились ветераны Великой Отечественной.

В головной машине колонны ветеранов — председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов генерал-майор в отставке Юрий Судаков. Фото: Полина Зиновьева

В головной машине — председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов генерал-майор в отставке Юрий Судаков. Копия Знамени Победы в руках участника Великой Отечественной войны Владимира Степановича Лупейко, которому сегодня исполнился 101 год. Полковник Владимир Степанович принимал участие в войне с Японией — участвовал в боевых действиях на озере Ханка, награжден орденами и медалями.

Парадный расчет Свердловской региональной организации Содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов возглавил Герой России Сергей Воронин. Фото: Полина Зиновьева

Следом за автомобилями с ветеранами на центральную площадь Екатеринбурга торжественным маршем выходит парадный расчет Свердловской региональной организации Содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов. Возглавляет расчет Герой России Сергей Воронин.

Сделав почетный круг по площади, машины с ветеранами останавливаются у трибуны памятника Ленину. Воспитанники юнармии и отряда "Каравелла" проводят ветеранов на почетные места.

9:55. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обращается с приветственным словом к участникам парада.

Губернатор Евгений Куйвашев: "Слава нашего оружия столь же велика, как отвага и мужество, воинская доблесть земляков-фронтовиков". Фото: Полина Зиновьева

"Май 1945 года навсегда изменил мировую историю и дальнейший путь развития человечества. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить тех, кто принес мир на нашу землю, подарил свободную и счастливую жизнь миллионам людей. Свердловская область и уральцы внесли огромный вклад в разгром фашизма. <...> Мы всегда будем в неоплатном долгу перед вашим подвигом. Вы — часть нашей жизни. Вы — наша совесть и гордость. Берегите себя! А мы будем беречь Родину, как это делали вы. С праздником, дорогие уральцы! С Днем Победы!" — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил также заслуги тружеников тыла, в чью честь Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский получили звание "Город трудовой доблести". Кроме того, губернатор обратил внимание на тот факт, что в этом году в Свердловской области отмечается 80 лет со дня основания Уральского добровольческого танкового корпуса. Легендарная "дивизия черных ножей" вошла в историю как ярчайший пример добровольчества.

"Слава нашего оружия столь же велика, как отвага и мужество, воинская доблесть земляков-фронтовиков", — отмечает Евгений Куйвашев.

10:00. Под звуки "Священной войны" в исполнении сводного военного оркестра войск ЦВО на площадь 1905 года выносят государственный флаг Российской федерации и Знамя Победы.

Фото: Полина Зиновьева

"Войска екатеринбургского гарнизона для парада в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены", — докладывает командующий парадом врио начальника штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

Принимает парад врио командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев. Для традиционного приветствия и поздравления с Днем Победы машины с командованием ЦВО подъезжают к коробкам парадных расчетов. В строю — лучшие военнослужащие, отличники учебы и боевой подготовки, рядовые, сержанты и офицеры. Новое поколение защитников Отечества: за плечами у многих из них — боевой опыт, мундиры украшают ордена и медали. Участники парада на поздравительные слова генерала отвечают троекратным "Ура!".

Звучит композиция композитора Михаила Глинки "Славься". Сводному оркестру помогает звонарь на церковных колоколах, специально установленных на постаменте у трибуны. Завершив объезд подразделений, командующий округом поднимается на трибуну.

"Сегодня мы отмечаем один из величайших праздников нашего народа — День Победы, который всегда был, есть и будет самым дорогим и священным для нашей страны праздником общенациональной гордости и немеркнущей памяти. В нем воплощена глубокая признательность нашим предкам-победителям, мы преклоняемся перед вами, дорогие ветераны, за то, что вы сделали невозможное и принесли мир для нашей Родины, освободили Европу и одержали Победу, равной которой нет в истории человечества. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны, скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других и всех тех, кто противостоял нацизму", — сказал Рустам Миннекаев.

Фото: Полина Зиновьева

10:15. Объявляется минута молчания. 700 тысяч человек ушли на фронт из Свердловской области, больше половины из них не вернулись домой с полей сражений. До сих пор добровольцы поисковых отрядов находят на местах боев останки погибших за Родину бойцов, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Гости парада встают с мест, в руках у многих из них портреты "Бессмертного полка".

10:16. Звучит гимн России.

"Парад, смирно! К торжественному маршу поротно, на одного линейного в дистанции. Первая рота — прямо, остальные — направо. На плечо. Равнение направо. Шагом марш!" — командует генерал-майор Александр Линьков.

Торжественное шествие войск открыла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища. Фото: Полина Зиновьева

Коробки парадных расчетов выполняют приказ командующего парадом. Торжественное шествие войск открывает рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища. За 78 лет существования училище выпустило более 16 тысяч суворовцев. Среди них — 13 Героев Советского Союза и России (8 награждены посмертно), более 70 выпускников дослужились до генеральских званий.

Следом один за другим выходят парадные расчеты различных родов войск ЦВО, Росгвардии, военной полиции, ГУФСИН, высших учебных заведений министерств обороны, МЧС и МВД, а также кадетских училищ, корпуса спасателей и воспитанники юнармии. Всего в торжественном шествии приняли участие более 1,5 тысяч человек: слушатели и кадеты, рядовые и сержанты, офицеры и генералы.

Всего в торжественном шествии приняли участие более 1,5 тысяч человек: слушатели и кадеты, рядовые и сержанты, офицеры и генералы. Фото: Полина Зиновьева

10:35. Заканчивается шествие колонн. Музыканты сводного оркестра освобождают площадь для прохождения военной техники.

Первой на площадь 1905 года выезжает легендарный танк, символ Победы, Т-34. Также участвуют бронетранспортеры и бронеавтомобили, мотоциклы и знаменитые "полуторки".

По брусчатке площади 1905 года прошла историческая и современная военная техника. Фото: Полина Зиновьева

Следом за ними на главной площади Екатеринбурга появляются автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" и бронеавтомобиль "ВПК-Урал", колесные бронетранспортеры, специальное транспортное средство "Ахмат", машины реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", бронеавтомобили "Астейс", автомобили ЗИЛ-49061 "Синяя птица", вооружение противоракетных войск и артиллерии — в частности, противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" и другие виды вооружений.

10:45. Перед главной трибуной, у подножия которой расположены места ветеранов, парад завершает плац-концерт военного оркестра и роты почетного караула Центрального военного округа. Изюминкой выступления стала фланкировка — комплекс движений с клинковым оружием, позаимствованный у казаков. Его исполнили солистки ансамбля песни и пляски ЦВО.

Изюминкой выступления стала фланкировка — комплекс движений с клинковым оружием, позаимствованный у казаков. Фото: Полина Зиновьева

10:50. Парад завершен. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подходит к ветеранам, благодарит за их подвиг, за труд, за жизнь.

Праздник произвел на ветеранов хорошее впечатление. Фото: Полина Зиновьева

К ветеранам подходят горожане, дарят им гвоздики. Ветераны общаются с удовольствием, праздник произвел на них хорошее впечатление.

"Это великое счастье быть здесь, быть свидетелем этого праздника. Я в годы войны посидел три года в фашистском гетто, я знаю цену этому празднику. Я желаю всем мира! Новое поколение пусть сделает все, чтобы жить мирно", — сказал почетный гражданин Свердловской области, бывший глава Госпиталя для ветеранов войн Семен Спектор.

"Я помню, как мы радовались, как мы плакали 9 мая 1945 года. Желаю, чтобы никого и никогда не коснулось то, что видели мы", — Надежда Ивановна Этельман.

"Воевал я в Польше, Германии и Чехословакии. Пришел на фронт рядовым, демобилизовался младшим сержантом, первый номер станкового пулемета "Максим". В январе 1945 года был ранен, вернулся в сою часть из госпиталя. В живых осталось 4 человека. Будущему поколению желаю здоровья, радости, веселья! Берегите мир!" — сказал ветеран Великой Отечественной войны Павел Алексеевич Кузнецов.

"Мне 95 лет. В годы войны работала на токарном станке, точила гильзы для снарядов. В 15 лет стояла по 12 часов у станка. Новому поколению желаю, чтобы любили мать и отца, детей, любили Родину!" — сказала труженица тыла Лидия Ивановна Намятова.