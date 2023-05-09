Евгений Куйвашев назвал праздничное шествие в Верхней Пышме возможностью воссоздать историю Победы

Губернатор Евгений Куйвашев посетил Верхнюю Пышму. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Верхнюю Пышму, где состоялось праздничное шествие военных и техники, сообщает департамент информационной политики региона.

"В Верхней Пышме чтят беспримерные подвиги земляков. Музей военной техники УГМК — уникальный центр, где бережно хранится боевая слава Урала.

А праздничный парад дает нам особую возможность воссоздать историю Победы, рассказать о ней детям и внукам, низко поклониться фронтовикам и труженикам тыла, поблагодарить наших дорогих ветеранов за великий подвиг, силу духа, любовь к жизни и любовь к Отечеству", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Верхней Пышме в День Победы показали военно-историческую технику времен Великой Отечественной войны. По главным улицам города прошли три десятка машин. Зрители могли увидеть мотоциклы М-72, которые массово выпускали в годы войны. Также были представлены:

артиллерийский тягач С-65 "Сталинец",

самоходная артиллерийская установка СУ-76М,

бронеавтомобиль БА-20,

грузовики ГАЗ-АА и ЗИС-5,

легкий танк БТ-7,

тяжелые танки КВ-1, ИС-2,

легендарный танк Т-34,

самоходная артиллерийская установка СУ-100, которая была разработана конструкторским бюро Уралмашзавода.

Также в небе над Верхней Пышмой пролет совершила авиационная группа высшего пилотажа "Русь". Фигуры пилотирования были показаны на реактивных учебно-тренировочных самолетах Л-39 "Альбатрос".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, сегодня парад Победы состоялся на Красной площади в Москве.

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