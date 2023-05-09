Екатеринбург празднует День Победы. Фото

В Екатеринбурге праздничная атмосфера. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге проходят мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в столице Урала состоялся Вальс Победы, открылась выставка ретроавтомобилей, идут праздничные концерты, передает журналист "Областной газеты".

Вальс Победы

"Вальс Победы" сегодня станцевали в Екатеринбурге. К акции присоединились учащиеся УрГЭУ. Студенческий ансамбль исполнил попурри из песен военных лет, под которые станцевали участники коллектива "Балерон Плюс".

Фото: Андрей Осенков

Фото: Андрей Осенков

Мероприятие завершилось массовым танцем под композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Русский вальс".

Выставка ретроавтомобилей

В центре Екатеринбурга сегодня развернулась традиционная выставка ретроавтомобилей, на которой представлены более десятка исторических машин и мотоциклов.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Как рассказали организаторы экспозиции, все машины на ходу, до места назначения они ехали колонной.

Бессмертный полк

В этом году традиционная акция "Бессмертный полк" проводится в новых форматах, о которых ранее рассказывала "Областная газета". Несмотря на это, в центре Екатеринбурга можно было встретить людей с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: Андрей Осенков

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

"Вот мой дедушка, который прошел три войны: Финскую, Отечественную, Японскую", — рассказал свердловчанин Виталий Семенов.

Также многие учреждения в память об участниках Великой Отечественной войны разметили на фасадах зданий их портреты.

Атмосфера праздника

Волонтеры предлагали повязать георгиевские ленты.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Многие горожане пришли на праздник с флагами. Почти на каждой улице в центре Екатеринбурга можно услышать песни военных лет, некоторые жители сами исполняют мелодии Победы.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Андрей Осенков

Фото: Андрей Осенков

Фото: Андрей Осенков

Напомним, в Верхней Пышме прошло праздничное шествие.

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