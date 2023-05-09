Евгений Куйвашев возложил цветы к мемориалу на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев возложил цветы к мемориалу. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День Победы принял участие в традиционной церемонии возложения цветов к мемориалу подвигу тружеников тыла, фронтовых бригад, детей Великой Отечественной войны, сообщает департамент информационной политики региона.

Мемориал находится на проспекте Космонавтов недалеко от станции метро Машиностроителей в Екатеринбурге. Именно здесь находились крупнейшие заводы региона, которые выполняли фронтовые заказы. Также здесь в годы войны располагался барачный поселок, где жили труженики тыла, эвакуированные из других территорий страны.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Монумент был создан по инициативе ветеранов завода Уралэлектротяжмаш, которые детьми в военные годы трудились в заводских цехах. Торжественно открыт памятник был 14 ноября 2014 года.

Ранее Евгений Куйвашев возложил цветы к Широкореченскому мемориалу в Екатеринбурге.

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