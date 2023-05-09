Памятные акции провели в Верхней Пышме в День Победы

Празднование Дня Победы началось в Верхней Пышме с акции "Высечены в камне Героев имена". Фото: пресс-служба УГМК

Памятные акции "Судьба солдата", "Вальс Победы", шествие военной техники и другие прошли в Верхней Пышме 9 мая. К празднику здания города украсили георгиевскими лентами, на центральном проспекте установили 54-метровый билборд военной тематики и мультимедийный экран, где транслировали основные мероприятия.

Празднование Дня Победы в Верхней Пышме началось с общегородской акции памяти "Высечены в камне Героев имена". К мемориалу, на котором выгравированы имена 2 368 верхнепышминцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, горожане возложили цветы. Из Верхней Пышмы на фронт ушли около 6 тысяч человек, из них 3 444 удостоены орденов и медалей, сообщает пресс-служба УГМК.

Фото: пресс-служба УГМК

"Мы гордимся нашими земляками. Жители нашего города традиционно в День Победы выходят на митинг, чтобы отдать дань памяти подвигу наших предков. <…> Поздравляю всех с этим святым для каждого россиянина днем — Днем Победы!" — сказал глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 667 металлургов, 281 из которых домой не вернулись. В честь подвига заводчан в Верхней Пышме возведен мемориал "Журавли", к которому сотрудники предприятия, ветераны и жители города традиционно приходят почтить память погибших.

Фото: пресс-служба УГМК

"Уважаемые ветераны, труженики тыла, заводчане! Более трети рабочих Пышминского медеэлектролитного завода ушли на фронт, многие из них остались на полях сражений. Их места заняли женщины, дети, старики. Сегодня мы отдаем дань уважения военному поколению, нашим ветеранам и труженикам тыла. С праздником! С Днем Победы!" — сказал директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин.

Также в Верхней Пышме проводят акцию "Судьба солдата". Семьям, чьи родные без вести пропали в годы Великой Отечественной войны, помогают найти данные о них.

Фото: пресс-служба УГМК

О месте захоронения Арсентия Мироновича Логинова, который работал на Пышминском медеэлектролитном заводе и был направлен на фронт в 1941 году, узнала его дочка Галина Шерстобитова. Фронтовик геройски погиб 20 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции и был захоронен со всеми почестями в Польше.

О том, где похоронен Павел Ильич Корешков, павший в 1941 году под Москвой, узнала его дочь Валентина Гоголева. В ходе поисковой работы удалось установить, что он погиб 20 декабря 1941 года в ходе Калининской наступательной операции, перезахоронен со всеми воинскими и духовными почестями 12 октября 2022 года в братской могиле советских воинов в деревне Колталово Тверской области.

В праздничный день в Верхней Пышме провели "Вальс Победы". В акции приняли участие почти 400 человек, которые станцевали вальс под известные мелодии: "Синий платочек", "В лесу прифронтовом", "Майский вальс", "Тучи в голубом", "Старый забытый вальсок" и другие.

Фото: пресс-служба УГМК

Жители Верхней Пышмы внесли большой вклад в Победу своим трудом. В годы Великой Отечественной войны из пышминской меди были изготовлены около 80% гильз и патронов страны. Во время войны на заводе круглосуточно работали женщины, подростки и старики. Воспоминания о том времени сохранены в специально созданном фильме, который размещен в социальных сетях.

Кульминацией праздника в Верхней Пышме стало памятное шествие исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса УГМК и выступление высшей пилотажной группы "Русь". Посетивший 9 мая Верхнюю Пышму губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал шествие возможностью воссоздать историю Победы.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Завершится празднование Дня Победы в Верхней Пышме включением городского фонтана и праздничным салютом.

Напомним, Евгений Куйвашев возложил цветы к мемориалу на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.

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