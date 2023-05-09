Темы дня

Общество
9 мая 2023, 19:10

Уральские дайверы провели "Бессмертный полк" под водой

Дайверы

Дайверы погрузились на глубину карьера Лазурный. Фото: Уральский дайвинг-центр "Тритон"

Дайверы уральского центра "Тритон" организовали акцию "Бессмертный полк" под водой. Для этого они погрузились на глубину карьера Лазурный, расположенного в Свердловской области.

"Мы с друзьями собрались под водой, чтобы поддержать традицию "Бессмертного полка" в своем формате, и проплыли колонной с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны и боевых пловцов", — написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" участница подводной акции Елена Малафеева.

Фото: Уральский дайвинг-центр "Тритон"
Фото: Уральский дайвинг-центр "Тритон"

Под воду погрузились 10 человек, они прошли по маршруту от указательного столба через затопленные железнодорожный вагон и самолет. Максимальная глубина погружения составила 26 метров. Подводный "Бессмертный полк" длился 56 минут.

Фото: Уральский дайвинг-центр "Тритон"

Отметим, что акция "Бессмертный полк" прошла в этом году в стране в новых форматах. На Среднем Урале на фасадах зданий размещали фото фронтовиков.

Фото: Полина Зиновьева

Некоторые жители Екатеринбурга, гуляя по центру, носили с собой плакаты с фотографиями фронтовиков. 

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Многие свердловчане поместили на стеклах автомобилей портреты своих родных, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Напомним, ранее памятные акции в День Победы провели в Верхней Пышме.

Еще по теме:

  • В столице Среднего Урала прошел парад Победы. Фоторепортаж
  • В свердловских муниципалитетах отмечают День Победы. Фоторепортаж
  • Екатеринбург празднует День Победы. Фото
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.05.2023, 19:10 / Общество
Уральские дайверы провели "Бессмертный полк" под водой
09.05.2023, 18:45 / Общество
С начала выходных в Свердловской области составили сотни протоколов за нарушение пожарной безопасности
09.05.2023, 18:10 / Общество
Памятные акции провели в Верхней Пышме в День Победы
09.05.2023, 17:36 / Общество
В Свердловской области до 15 мая продлили запрет на охоту из-за сложной пожарной обстановки
09.05.2023, 16:52 / Общество
Евгений Куйвашев возложил цветы к мемориалу на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге