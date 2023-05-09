Уральские дайверы провели "Бессмертный полк" под водой

Дайверы погрузились на глубину карьера Лазурный. Фото: Уральский дайвинг-центр "Тритон"

Дайверы уральского центра "Тритон" организовали акцию "Бессмертный полк" под водой. Для этого они погрузились на глубину карьера Лазурный, расположенного в Свердловской области.

"Мы с друзьями собрались под водой, чтобы поддержать традицию "Бессмертного полка" в своем формате, и проплыли колонной с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны и боевых пловцов", — написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" участница подводной акции Елена Малафеева.

Фото: Уральский дайвинг-центр "Тритон"

Фото: Уральский дайвинг-центр "Тритон"

Под воду погрузились 10 человек, они прошли по маршруту от указательного столба через затопленные железнодорожный вагон и самолет. Максимальная глубина погружения составила 26 метров. Подводный "Бессмертный полк" длился 56 минут.

Фото: Уральский дайвинг-центр "Тритон"

Отметим, что акция "Бессмертный полк" прошла в этом году в стране в новых форматах. На Среднем Урале на фасадах зданий размещали фото фронтовиков.

Фото: Полина Зиновьева

Некоторые жители Екатеринбурга, гуляя по центру, носили с собой плакаты с фотографиями фронтовиков.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Многие свердловчане поместили на стеклах автомобилей портреты своих родных, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, ранее памятные акции в День Победы провели в Верхней Пышме.

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