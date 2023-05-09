Празднование Дня Победы в Екатеринбурге завершилось салютом

Наблюдать за салютом можно было из любой точки центра города. Фото: Павел Ворожцов

В День Победы в Екатеринбурге прогремел праздничный салют, запущенный с акватории городского пруда.

Наблюдать за салютом жители могли из любой точки центральной части города: в Историческом сквере, на площади 1905 года, у Храма на Крови, на набережной пруда. Это места, где сегодня прошли основные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Великой Победы, передает корреспондент "Областной газеты".

Салют прошел под песни военных лет.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Видео: "Областная газета"

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошел праздничный концерт.

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