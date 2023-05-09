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9 мая 2023, 22:15

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге завершилось салютом

Салют

Наблюдать за салютом можно было из любой точки центра города. Фото: Павел Ворожцов

В День Победы в Екатеринбурге прогремел праздничный салют, запущенный с акватории городского пруда.

Наблюдать за салютом жители могли из любой точки центральной части города: в Историческом сквере, на площади 1905 года, у Храма на Крови, на набережной пруда. Это места, где сегодня прошли основные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Великой Победы, передает корреспондент "Областной газеты". 

Салют прошел под песни военных лет.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Видео: "Областная газета"

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошел праздничный концерт. 

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Областная газета Свердловской области

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