Празднование Дня Победы в Екатеринбурге завершилось салютом

В День Победы в Екатеринбурге прогремел праздничный салют, запущенный с акватории городского пруда.
Наблюдать за салютом жители могли из любой точки центральной части города: в Историческом сквере, на площади 1905 года, у Храма на Крови, на набережной пруда. Это места, где сегодня прошли основные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Великой Победы, передает корреспондент "Областной газеты".
Салют прошел под песни военных лет.
Видео: "Областная газета"
Напомним, ранее в Екатеринбурге прошел праздничный концерт.
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