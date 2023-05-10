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10 мая 2023, 10:46

"Победа" начнет летать из Екатеринбурга в Анталью

Аэропорт Кольцово

Boeing 737-800 будут летать по маршруту Екатеринбург — Анталья 2 раза в неделю. Фото: Алексей Кунилов

Со 2 июня авиакомпания "Победа" начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Анталья. Авиаперевозчик станет шестым на этом популярном курортном направлении.

Два раза в неделю по понедельникам и пятницам в Анталью из аэропорта Кольцово будут вылетать самолеты Boeing 737-800. Вылет из Екатеринбурга — в 7:25, прибытие в пункт назначения — в 10:50. Рейс из Антальи назначен на 11:30, прибывать в уральскую столицу он будет в 18:30. Время местное. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Кольцово.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что самолеты Аэрофлота из Екатеринбурга в Анталью будут летать каждый день.

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Областная газета Свердловской области

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