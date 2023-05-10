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Общество
10 мая 2023, 11:24

В Свердловской области ежегодную выплату ко Дню Победы получил 251 ветеран Великой Отечественной войны

  Олеся Касперович
Выплаты получили все ветераны России

Праздничные выплаты ко Дню Победы получил 251 ветеран ВОВ, включая участников и инвалидов войны. Фото: Полина Зиновьева

251 ветеран Великой Отечественной войны в Свердловской области получил ежегодную выплату ко Дню Победы. Из них 136 участников войны и 115 инвалидов войны.

Как сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Свердловской области, всего СФР обеспечил выплату праздничных надбавок для 14 тысяч участников и инвалидов войны, которые проживают в России и Прибалтике.

"Сумма выплаты, согласно указу Президента, составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО)", — говорится в релизе ведомства.

В итоге с учетом указанных выплат средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда составил 60,3 тысячи рублей в месяц.

Добавим, что выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.

Напомним, ветераны Великой Отечественной войны смогут весь май бесплатно ездить на пригородных поездах.

Областная газета Свердловской области

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