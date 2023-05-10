В Свердловской области ежегодную выплату ко Дню Победы получил 251 ветеран Великой Отечественной войны

Праздничные выплаты ко Дню Победы получил 251 ветеран ВОВ, включая участников и инвалидов войны. Фото: Полина Зиновьева

251 ветеран Великой Отечественной войны в Свердловской области получил ежегодную выплату ко Дню Победы. Из них 136 участников войны и 115 инвалидов войны.

Как сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Свердловской области, всего СФР обеспечил выплату праздничных надбавок для 14 тысяч участников и инвалидов войны, которые проживают в России и Прибалтике.

"Сумма выплаты, согласно указу Президента, составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО)", — говорится в релизе ведомства.

В итоге с учетом указанных выплат средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда составил 60,3 тысячи рублей в месяц.

Добавим, что выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.

Напомним, ветераны Великой Отечественной войны смогут весь май бесплатно ездить на пригородных поездах.