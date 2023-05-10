Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил пострадавшие от пожара поселки региона

Приоритетная миссия минздрава — чтобы все жители пострадавших от пожара территорий получали необходимую и своевременную медицинскую помощь. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева лично проконтролировал качество оказания медицинской помощи жителям поселков Сосьва, Кордюково и Таежный, которые пострадали от пожаров.

"Наша главная задача — обеспечить доступность для сельчан всего спектра медицинской помощи, в том числе психологической. Специалисты продолжат динамическое наблюдение за здоровьем жителей пострадавших территорий. Вся необходимая помощь будет оказана оперативно и в полном объеме", — подчеркнул Андрей Карлов.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, в Сосьву направлен уникальный офтальмологический комплекс с современным медицинским оборудованием. Здесь можно не только проверить зрение, но и сразу же изготовить очки. Уже более 40 жителей Сосьвы прошли диагностику и получили консультацию оптометриста. Для 17 жителей, которые из-за пожара лишились очков, специалисты оперативно изготовили новые и выдали их жителям в тот же день. Более 30 человек получили коррекцию медикаментозного лечения: врач-терапевт и кандидат медицинских наук ведут прием сельчан в мобильном комплексе "Диагностика" Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК).

Андрей Карлов обсудил оперативные вопросы с главными врачами Серовской городской больницы и Центральной районной больницы Верхотурского района. Министр высоко оценил работу медицинских работников этих больниц, а также специалистов Территориального центра медицины катастроф. Они с первых часов возникновения угрозы здоровью жителей развернули посты и были готовы принять пострадавших. Кроме того, с 26 апреля в поселках работают волонтеры Дома добровольцев Свердловской области, регионального отделения Российского Красного Креста и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Доступность медицинской помощи для всех жителей пострадавших от огня поселков остается на контроле регионального минздрава.

Напомним, Александр Козлов и Евгений Куйвашев определили приоритеты в борьбе с пожарами в Свердловской области.

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