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10 мая 2023, 12:32

Мэрия Верхней Пышмы призывает добровольцев помочь в тушении лесных пожаров

Лесной пожар

Волонтеры нужны для тушения пожаров в селе Мостовском. Фото: Павел Ворожцов

В мэрии Верхней Пышмы призывают откликнуться добровольцев, которые смогут помочь в тушении пожаров в районе села Мостовское, информация опубликована в telegram-канале администрации городского округа.

Сообщается, что нужны группы волонтеров от 3 человек, желательно на своей машине. Всех прибывших для тушения пожаров обеспечат специальными ранцами.

Добровольцев просят обращаться в администрацию Мостовского. Для распределения групп доступен номер (34468) 6‑61‑74 (41).

Напомним, На Среднем Урале за сутки было ликвидировано 20 лесных пожаров.

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Областная газета Свердловской области

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