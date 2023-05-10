Мэрия Верхней Пышмы призывает добровольцев помочь в тушении лесных пожаров

В мэрии Верхней Пышмы призывают откликнуться добровольцев, которые смогут помочь в тушении пожаров в районе села Мостовское, информация опубликована в telegram-канале администрации городского округа.
Сообщается, что нужны группы волонтеров от 3 человек, желательно на своей машине. Всех прибывших для тушения пожаров обеспечат специальными ранцами.
Добровольцев просят обращаться в администрацию Мостовского. Для распределения групп доступен номер (34468) 6‑61‑74 (41).
Напомним, На Среднем Урале за сутки было ликвидировано 20 лесных пожаров.
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