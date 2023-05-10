Евгений Куйвашев поручил привлечь дополнительную технику для тушения лесных пожаров на Среднем Урале

В регионе мобилизованы значительные силы и ресурсы для борьбы с природными пожарами. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание оперштаба, где поручил региональному правительству и главам муниципалитетов усилить работу по профилактике пожаров, а также привлечь дополнительную технику для ликвидации возгораний.

Как сообщает департамент информационной политики региона, сейчас в Свердловской области для борьбы с природными пожарами мобилизован значительный объем сил и средств. В ликвидации возгораний помогают добровольцы.

"Прошу минтранс совместно с профильными министерствами проработать вопрос привлечения специализированной техники, которая может быть использована в болотистой и другой труднопроходимой местности. Министерство общественной безопасности прошу проанализировать работу административных комиссий, глав муниципалитетов на предмет профилактики захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений. От нашей с вами профилактической работы зависит пожарная обстановка в целом в области", — сказал Евгений Куйвашев.

Сегодня в регионе снижается количество пожаров. Для борьбы с огнем в некоторых муниципалитетах проводят отжиг территории, этим объясняется увеличение площади возгораний, сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. При этом площадь пожаров должна стабилизироваться, прогнозируют в областном минприроды.

В предстоящие сутки в регионе планируют задействовать 9 авиабортов. За весь период работы в Свердловской области с помощью авиации на горящие леса сброшено 800 тонн воды.

Угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщают главы свердловских муниципалитетов. Многие пожары локализованы, ликвидация возгораний продолжается.

Напомним, авиационная группировка продолжает работать на ликвидации лесных пожаров в Свердловской области.

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