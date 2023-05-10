Новые детали трагедии на перевале Дятлова обсудят в Екатеринбурге на всероссийской конференции

Участники конференции не обойдут стороной обсуждение версий гибели тургруппы Дятлова. Фото: Общественный фонд памяти группы Дятлова, Анна Шепелева

Участники первой исследовательской экспедиции на перевал Дятлова, которая состоялась после гибели свердловской группы туристов, выступят на всероссийской конференции в Екатеринбурге. Она пройдет 20 мая, сообщили "Областной газете" организаторы мероприятия.

Всероссийская конференция пройдет в Екатеринбурге в 4 раз. Тема предстоящего мероприятия: "Перевал Дятлова. Как все начиналось".

Участники готовятся озвучить версию того, почему в начале 90-х годов ХХ века к теме перевала Дятлова после многолетнего периода молчания вновь вспыхнул общественный интерес. Также на конференции планируют рассказать, кем и как в архивах было найдено уголовное дело, которое много лет считалось утерянным.

Кроме этого, исследователи не обойдут стороной тему версий случившейся много лет назад трагедии. Будут представлены первые статьи, фильмы и книги о перевале Дятлова. Ожидается анонс предстоящих экспедиций.

Планируется трансляция конференции в онлайн-режиме.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на север Свердловской области в конце января 1959 года. Участники должны были дойти до конечной точки маршрута — поселка Вижай. Однако группа не вышла на связь. Спустя несколько недель в окрестностях горы Холатчахль были найдены тела туристов. В дальнейшем происшествие признали несчастным случаем. Однако исследователи-энтузиасты позже создали альтернативные версии случившегося. А место гибели туристов было названо перевалом Дятлова.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге откроют виртуальный музей памяти группы Дятлова.

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