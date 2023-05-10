В Екатеринбурге открыли памятный мурал в честь подвига военного железнодорожника Дмитрия Сирина

В Екатеринбурге открыт арт-объект, посвященный герою СВО Дмитрию Сирину. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мурала "Стена Памяти" в честь подвига военнослужащего железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), кавалера ордена Мужества Дмитрия Сирина. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.

Фото: Полина Зиновьева

В церемонии приняли участие военнослужащие роты почетного караула ЦВО, представители командования Центрального военного округа, железнодорожного соединения и члены семьи Дмитрия Сирина. Памятное граффити размещено на торцевой стене 4-этажного здания. Само здание находится в войсковой части на территории Железнодорожного района Екатеринбурга.

Фото: Полина Зиновьева

На торжественном открытии мурала выступил начальник управления железнодорожных войск Центрального военного округа генерал-майор Олег Брагин. Он отметил, что все военнослужащие достойно выполняют задачи специальной военной операции.

"Мы впервые среди всех воинских частей открыли такой памятник павшим в специальной военной операции. Мы помним наших боевых сослуживцев, которые ценой своей жизни выполняли все боевые задачи, которые перед ними стояли. Благодарю родителей, которые здесь сегодня присутствуют, за воспитание такого сына. Железнодорожные войска, которые находятся там, достойно выполняют свой долг. Мы гордимся и помним всех тех, кто отдал свои жизни", — сказал Олег Брагин.

Фото: Полина Зиновьева

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина также поблагодарила родителей Дмитрия за достойное воспитание сына.

"Наша долгая память позволяет нам сегодня помнить о героях Великой Отечественной войны. А память о тех, кто защищал наше мирное небо и кто сегодня находится в горячих точках и выполняет свой воинский долг, и должна быть долгой. Низкий поклон матерям и отцам, воспитавшим детей, проявляющих мужество и героизм на полях сражений. И мой сын сейчас тоже находится в Донецке. И я, как все матери, все свои мысли связываю с тем, чтобы он скорее вернулся домой. Желаю, чтобы все матери дождались своих сыновей. И чтобы все наши сыновья были образцом отношения к воинскому долгу, Родине и памяти героев Великой Победы", — сказала Светлана Учайкина.

Фото: Полина Зиновьева

Мать героя Светлана Сирина поблагодарила художника за реалистичное выполнение портрета ее сына. Она пожелала всем воинам-железнодорожникам мужества и скорейшей победы.

Фото: Полина Зиновьева

Кроме того, в рамках церемонии прошло награждение государственными и ведомственными наградами военных-железнодорожников.

Напомним, вопросы о специальной военной операции добавят в ЕГЭ по истории.