Родители детей-инвалидов смогут суммировать дополнительные выходные. Фото: Полина Зиновьева

С 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение календарного года. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Сотрудник должен согласовать с работодателем даты, в которые он хочет воспользоваться накопленными выходными, и подать соответствующее заявление в отдел кадров. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Отметим, что сейчас один из родителей получает 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц для ухода за ребенком с инвалидностью. Их можно взять подряд или распределить в течение месяца. Выходные, которые не были использованы в текущем месяце, не суммируются и не переносятся.

Согласно новому постановлению, родители смогут выбирать: использовать дополнительные выходные в течение месяца или суммировать их и взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Кадниково появится инклюзивная "Экотропа Лисья".

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