Свердловские пожарные спасли кота, собаку и лосенка

Огнеборцы вынесли из горящего леса одинокого лосенка. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области

Огнеборцы Березовского из горящей квартиры вынесли кота и собаку. А первоуральские пожарные при тушении лесного возгорания в районе Дегтярска спасли лосенка.

В квартире в Березовском на площади 4 квадратных метра горели домашние вещи. Семь человек эвакуировались самостоятельно, никто из них не пострадал. Спасатели успели вынести двух домашних питомцев, оказали им первую помощь, после чего кот и собака пришли в сознание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Второй случай спасения произошел неподалеку от Дегтярска. Первоуральские пожарные при тушении лесного пожара обнаружили лосенка, который был один, а к месту его лежанки подходил огонь. Огнеборцы привезли животное в ветеринарную клинику, где ветврачи оказали ему первую медицинскую помощь. Сейчас жизни лосенка ничего не угрожает.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС по Свердловской области

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил привлечь дополнительную технику для тушения лесных пожаров на Среднем Урале.

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