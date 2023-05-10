Экологические уроки проводят для свердловских школьников

Экоурок был проведен в школе села Никольское Сысертского городского округа. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уроки по экобезопасности проводят в свердловских школах, где детей учат рациональному использованию ресурсов. Занятия для старшеклассников провели в Сысертском городском округе, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Урок в интерактивном формате дает возможность детям не только слушать, но и самим придумывать пути решения экологических проблем, с которыми сегодня сталкивается человек", — рассказала руководитель экопросветительского проекта "Экодом" Наталья Светлакова.

Наибольший интерес у школьников вызвала тема, посвященная принципам "нулевого экологического следа" — 5R (Refuse — откажись, Reduce — сократи, Reuse — используй повторно, Recycle — переработай, Rot — компостирование). Учащиеся нашли применение всем пунктам.

Также старшеклассникам показали готовую продукцию, которая была изготовлена из мусора (сумки-шоперы, синтепон, брелоки, одежда) и вторичного сырья (пластиковая крошка).

Экоурок был проведен в селе Никольское Сысертского городского округа. В скором времени здесь отроют первый экодом в рамках экологического просветительского проекта.

"Экодом в Никольском уже построен и ждет своего открытия. Такие пространства направлены на повышение знаний жителей по вопросам защиты окружающей среды, вторичной переработки, раздельного сбора отходов. В ближайшие несколько лет мы запустим целую сеть таких пространств", — рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

В Свердловской области в течение 4 лет реализуется экологическая реформа в рамках нацпроекта "Экология". Она направлена на сокращение несанкционированных свалок и максимальную переработку мусора. Предполагается, что до 2030 года в 2 раза будут снижены объемы захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), на сортировку должны отправляться все отходы, а на вторичную переработку — более трети от всего объема бытового мусора.

За 4 года в Свердловской области из-под отходов было высвобождено 300 га земли и ликвидировано более 4,5 тысячи свалок. В регионе вдвое увеличили количество контейнерных площадок (сейчас их более 36 тысяч) и установили 52 тысячи новых емкостей для сбора мусора, куплено еще 11 тысяч контейнеров, предназначенных для раздельного сбора мусора.

54 муниципалитета региона перешли на дуальную систему сбора ТКО. Также на 35% обновлен парк мусоровозов. Вывоз мусора ведется в тех населенных пунктах Среднего Урала, где до реформы данной услуги не было. Всего на маршрутах работает около тысячи машин.

Напомним, в Свердловской области вырос объем сортируемого мусора.

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