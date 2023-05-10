В Екатеринбурге праздничные мероприятия 9 мая посетили около 150 000 жителей и гостей города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что в праздновании Дня Победы приняли участие около 150 000 человек. Особо он отметил слаженные действия органов правопорядка, работу учреждений культуры, общественного транспорта и коммунальных служб.
"Дополнительные бригады по уборке мусора работали в кругу праздничных гуляний весь день. Сразу после салюта при сопровождении машины ГИБДД была выполнена вакуумная уборка и мойка центральных улиц. Уже к 03:00 ночи они были чистыми. Из центра города за сутки было вывезено 168,4 тонны мусора", — рассказал Алексей Орлов в своем telegram-канале.
Городские перевозчики обеспечили бесперебойную работу всех видов транспорта. Так, Екатеринбургский метрополитен перевез 9 мая 125 000 пассажиров. Администрации районов вывели дополнительные бригады по подбору случайного мусора и уборке урн. ЕМУП "Спецавтобаза" на время проведения праздничных мероприятий установило 82 контейнера, из которых мусор вывозился своевременно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Напомним, на концерте в честь Дня Победы выступили SHAMAN, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
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