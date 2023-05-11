Тушить. Спасать. Помогать.

В лесу под Асбестом Евгений Куйвашев пообщался с волонтерами и местными сотрудниками МЧС. Фото: Telegram-канал «Не для протокола»

В минувшие праздники Свердловская область снова проходила испытание огнем. Лесными пожарами оказались охвачены десятки тысяч гектаров площадей в двух десятках муниципалитетов, пламя подбиралось вплотную к населенным пунктам. Оперативное руководство ситуацией взял на себя губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. По поручению губернатора в территории сразу выехал министр общественной безопасности Александр КУДРЯВЦЕВ. К тушению пожаров были привлечены дополнительные силы из числа специалистов и добровольцев, а также спецтехника и авиация из других регионов. К моменту сдачи номера многие крупные возгорания были локализованы, велась работа по их ликвидации.

6 мая

9:00 В муниципалитетах Свердловской области из-за ветреной погоды и «человеческого фактора» снова обострилась ситуация с пожарами. Губернатор Евгений Куйвашев поручает развернуть работу штабов с участием глав муниципалитетов. Особое внимание уделяется готовности к временной эвакуации людей в случае необходимости.

15:00 В связи с сильным задымлением Госавтоинспекция ограничивает движение транспорта:

с 24-го по 46-й км автодороги Верхняя Пышма – Невьянск, въезд и выезд в населенные пункты Мостовское, Ольховка;

с 128-го по 134-й км автодороги Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское;

с 120-го по 135-й км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов;

на 45-м км автодороги Верхняя Пышма – Невьянск в направлении Верхней Пышмы.

16:00 Проводится эвакуация людей в селе Мостовское, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой.

Из-за повреждения ЛЭП, которая запитывает местную насосную станцию, в Асбесте отключено водоснабжение.

7 мая

00:43 На официальных ресурсах выходит обращение губернатора к главам муниципалитетов и жителям области с просьбой организовать волонтерские отряды: «Знаю, во многих городах волонтеры весь день работают вместе с сотрудниками МЧС. Но нужно больше людей».

На призыв Евгения Куйвашева уже в первые часы откликнулись более 1,7 тысячи добровольцев. В территориях, где сложилась особенно напряженная ситуация, открылись пункты сбора волонтеров для получения инструктажа и последующего выезда в зоны пожаров.

12:00 По поручению губернатора в Асбест, оставшийся из-за пожара без водоснабжения, из Екатеринбурга и Каменска-Уральского направляются цистерны с водой.

Крупные пожары продолжаются в Артемовском, Талицком, Тугулымском, Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, на территории ГО Верхняя Пышма и в Режевском ГО.

14:00 Евгений Куйвашев лично выезжает на пожары в Асбест и дает поручения по борьбе с огнем и необходимой поддержке жителей города. До полного восстановления водоснабжения в городе поручено остаться главе МинЖКХ Николаю Смирнову.

16:00 По поручению губернатора в город перебрасывается дополнительная тяжелая техника. Проводится превентивная эвакуация около 400 жителей из поселка Красноармейского.

18:00 Евгений Куйвашев проводит оперативное совещание с главами муниципалитетов, где дает ряд поручений. В муниципалитеты, где фиксируется наиболее сложная ситуация, направляются комбинированные дорожные машины для проливки обочин дорог с целью пресечения дальнейшего распространения огня. Губернатор обращает внимание на работу с волонтерами: нужно предусмотреть снабжение добровольцев медпрепаратами, в первую очередь мазями от ожогов, а также питанием и питьевой водой.

8 мая

08:00 По данным на утро понедельника, удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Березовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.

09:00 В Екатеринбург прилетел министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Вместе с Евгением Куйвашевым он проводит совещание по тушению пожаров в регионе.

12:00 Озвучены данные, подтверждающие результативность работы по поручениям, данным губернатором. Руководитель Минприроды РФ и глава региона определяют приоритеты в борьбе с основными очагами возгорания в регионе.

Евгений Куйвашев поручает главам муниципалитетов обеспечить оперативный мониторинг ситуации с ландшафтными пожарами и локализацию имеющихся в регионе возгораний.

Дает глава региона и оперативные поручения по обеспечению территорий средствами пожаротушения. Дополнительные ранцевые огнетушители должны быть направлены в Артемовский и Талицкий городские округа, Богданович и Байкаловский муниципальный район. Ранее их получили Асбест, Березовский и Тугулымский городские округа. В Асбест и Богданович доставлены и работают бульдозеры и поливальные машины.

На призыв губернатора откликнулись уже от 5 до 6 тысяч добровольцев.

Дополнительные ранцевые огнетушители оперативно доставлены в муниципалитеты по распоряжению губернатора. Фото: департамент информполитики Свердловской области

9 мая

08:00 С огнем борется группировка из почти 4,4 тысячи человек и около 730 единиц техники.

12:00 Первый заместитель главы региона Алексей Шмыков по поручению Евгения Куйвашева проводит областной оперативный штаб в режиме видеоконференцсвязи.

На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный решением главы региона с 15 апреля. Усиливаются меры профилактики. Специалисты Минприроды, лесничеств, МВД и МЧС совершают обходы мест массового отдыха граждан, леса, участков вдоль дорог и вблизи садоводств для проверки соблюдения правил пожарной безопасности. До 15 мая в регионе в условиях сложной пожарной обстановки продляется запрет на охоту.

10 мая

11:00 Евгений Куйвашев дает ряд поручений региональному правительству и главам муниципалитетов. В большинстве территорий области устранена угроза распространения огня на населенные пункты. Многие крупные возгорания локализованы, ведутся работы по их окончательной ликвидации. Их ход продолжает лично контролировать глава региона.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, 10 мая на заседании оперативного штаба: «Работа ведется. Мобилизован значительный объем сил и средств, большую помощь спасателям оказывают волонтеры. Прошу Минтранс совместно с профильными министерствами проработать вопрос привлечения специализированной техники, которая может быть использована в болотистой и другой труднопроходимой местности. Министерство общественной безопасности прошу проанализировать работу административных комиссий, глав муниципалитетов на предмет профилактики захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений. От нашей с вами профилактической работы зависит пожарная обстановка в целом в области».