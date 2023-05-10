Добровольцы – на огненном фронте

В Тугулымском округе работают пожарные расчёты и отряды добровольцев, на всех территориях созданы дежурные бригады, возглавляемые начальниками управ. Фото: администрация Тугулымского ГО

Свердловские волонтеры установили рекорд: на помощь в тушении природных пожаров пришли больше пяти тысяч человек. Это и местные жители, и добровольцы из других населенных пунктов региона. Они ликвидируют пламя, поливают участки водой во избежание новых возгораний, помогают с доставкой еды и воды спасателям, участвуют в наблюдении за территориями.

Ревда

Григорий Бельков помогал тушить пожар в районе Козырихи вместе с 12-летним сыном Ермилом.

– Когда недалеко от дачи загорелся лес, мы решили, что сделаем все, чтобы не подпустить огонь к домам. Пожар тушили все выходные – очень пригодились квадроциклы, на которых катаемся в здешних местах. Сын, конечно, устал, но горд, что поучаствовал в таком большом деле,- рассказал Григорий.

Фото: «Ревдинский рабочий»

Федьковка (Невьянский ГО)

Жителям села Федьковка, к которому огонь подобрался почти вплотную, помогали волонтеры из Невьянска, села Быньги, поселков Ребристый и Середовина. Люди тушили пламя и вручную окапывали поле, чтобы огонь не распространялся дальше. В итоге Федьковку удалось отстоять.

Фото: Евгений Коновалов/ газета «Местные ведомости»

Тугулым

В праздники в Тугулымском городском округе произошло шесть крупных лесных пожаров. Четыре из них уже локализованы, и не последнюю роль в этом сыграли местные добровольцы.

– Благодарю всех граждан, участвующих в защите нашего района от стихии. Ваша помощь – яркое олицетворение сплоченности и стойкости нашего народа, – обратился к ним глава муниципалитета Николай Черепанов.

Фото: Администрация Тугулымского ГО

Реж

В Реже волонтеры привозят и приносят воду к уже потушенным участкам и поливают территории, чтобы не допустить их повторного возгорания. Среди добровольцев – много женщин.

Фото: Администрация Режевского ГО

Гарашкинское (ГО Богданович)

В руках у начальника Гарашкинской сельской территории ГО Богданович Сауле Кульбердиновой – букет цветов, который вручили ей пожарные во время передачи обеда в лесу. На момент съемок за ее плечами – больше 24 часов на ногах и за рулем автомобиля: Сауле Батырхановна занималась координацией волонтеров и развозом еды.

По словам односельчан, в сложный момент она стала крепким тылом для всей сельской территории.

– Наша задача была находиться на подхвате у ребят: принести, подать, связать между собой нужных людей, не допустить лишней паники среди населения. Все вместе мы прошли через огонь и отстояли наши села и деревни, – делится руководитель территории. Всего в городском округе к тушению пожаров подключилось более 100 добровольцев.

Фото: Администрация ГО Богданович

Берёзовский

Волонтер из Березовского Ирина – ведущий специалист в приемной главного врача центральной городской больницы. В праздники она три дня трудилась бок о бок с мужчинами на пожаре возле поселка Солнечный. Девушка рассказала, что работала под чутким руководством более опытных волонтеров.

– Страшно не было: когда помогаешь, на это уже не остается времени, – поделилась девушка.

Фото: Администрация Берёзовского ГО

Асбест

Студенты Асбестовского политехникума в День Победы успели побывать и на параде, и на пожаре.

– С утра около 30 студентов выехали на тушение пожаров в поселки Рефтинский и Островной. Часть ребят отправилась на торжественное мероприятие у Обелиска. В это время пришел запрос на сбор волонтеров. Участники церемонии вновь надели робу – и в лес, – вспоминает заместитель директора учреждения по учебной работе Наталья Караваева. – Работают парни дружно, многому учатся на ходу. Сложно понять по фотографиям, где сварщики, где менеджеры, а где обогатители и пожарные, да и не нужно: все они – жители, вставшие на защиту городов.

Фото: ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

Стриганское (Ирбитское МО)

Лесной пожар возле села помогали тушить все жители, включая женщин, а работники сельского дома культуры организовали горячее питание для пожарных и односельчан-добровольцев.

– Готовили вместе с сотрудниками библиотеки. Жители несли свои запасы, очень помогла с продуктами предприниматель Светлана Семёнова, – рассказала художественный руководитель ДК Алёна Семёнова. – Очень гордимся односельчанами, никто не остался равнодушным: мужчины опахивали территорию, солярку и технику для тракторов предоставила агрофирма. Сейчас организовали график дежурств. Мужчины следят за обстановкой на трассе, женщины – в самом населенном пункте.