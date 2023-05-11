За сутки в Свердловской области потушено 16 лесных пожаров и 29 локализовано

За сутки не зафиксировано ни одного верхового пожара. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области увеличилось количество ликвидированных и локализованных природных пожаров. Не зафиксировано ни одного верхового пожара. Они считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня.

Как сообщает департамент информационной политики региона, ликвидировано 16 лесных пожаров на общей площади 34,8 тысячи гектаров. В числе потушенных — возгорания в Артемовском городском округе (5,6 тысячи га), в Асбестовском городском округе (11,7 тысячи га), под Верхней Пышмой (7,4 тысячи га), в Сухом Логу (5,5 тысячи га).

Из 59 действующих на конец дня природных пожаров 29 локализовано. Так, "взяты в кольцо" и не распространяются крупные пожары в Байкаловском районе на площади 4 тысячи гектаров, пожар в Богдановиче на 6 тысяч гектаров, три пожара в Ирбитском районе общей площадью 6,2 тысячи гектаров, два пожара в Режевском городском округе на площади почти 7,6 тысячи гектаров леса.

Отметим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично контролирует работу по борьбе с пожарами. Борьбу с огнем ведут порядка 4 000 человек и более 500 единиц специальной техники, в том числе авиация. Специалистам помогают волонтеры. Причиной большинства пожаров на Среднем Урале по-прежнему остается человеческий фактор.

"Конечно, в выходные кто-то хочет поехать на дачу, кто-то в лес, и иногда разжечь там огонь. Но я призываю вас не делать этого, ситуация очень пожароопасная. И если вы видите, что кто-то развел костер, попросите потушить. Давайте беречь наш лес, нашу природу и сохранять наше наследие. А гореть надо только идеями", — просит уральцев быть внимательнее директор Агентства развития Сысерти, идейный вдохновитель проекта "Лето на Заводе" Ян Кожан.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением главы региона. Нельзя разводить костры, жечь мусор и сухую траву даже на своем дачном участке.

За нарушение предусмотрен штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Если в результате неосторожного обращения с огнем лес поврежден и причинен значительный ущерб, то уже предусмотрена уголовная ответственность: штрафы от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если выяснится, что был поджог, то штраф составит до 1 миллиона рублей, грозит лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

О возгораниях нужно незамедлительно сообщить по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, с начала выходных в Свердловской области составили сотни протоколов за нарушение пожарной безопасности.

Еще по теме: