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Общество
11 мая 2023, 12:42

За объекты благоустройства проголосовало уже более полумиллиона свердловчан

  Олеся Касперович
Привести в порядок по федеральной программе могут парки и скверы муниципалитетов Среднего Урала

Проект благоустройства получит деньги из федерального бюджета, если за него проголосует достаточное количество горожан. Фото: Павел Ворожцов

Осталось три недели до окончания голосования за объекты благоустройства, которые приведут в порядок в 2024 году. На Среднем Урале отдали свой голос более 528 тысяч свердловчан. 

По информации департамента информационной политики региона, самая высокая активность жителей наблюдается в небольших городах. В 20 из 55 муниципалитетов, участвующих в голосовании, минимальный порог по количеству голосов — 25% от численности горожан старше 14 лет — уже преодолен.

Вместе с тем есть города с низкой активностью в голосовании: их жители могут не получить средства на ремонт парков и скверов.

"Хочу обратиться ко всем жителям региона — найдите время, чтобы зайти на портал 66.gorodsreda.ru и отдать свой голос за одну из территорий. Сейчас это очень важно. Ведь даже если объекты-участники голосования находятся не рядом с вашим домом, новая набережная, парк или сквер сделают ваш родной город еще более красивым и современным", — призвал проголосовать жителей министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Так, по состоянию на 11 мая первое место в антирейтинге у Екатеринбурга (21,8% от необходимого числа голосов). За ним следует Алапаевск (46%) и Североуральск (54,5%). Результаты голосования в этих городах могут признать нелегитимными.

Также в числе отстающих такие города, как Верхняя Пышма (64,7%), Серов (65,5%), Каменск-Уральский (66%), Полевской (67,8%), Верхняя Салда (70,3%), Ревда (72,6%), Березовский (72,3%).

Принять участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства можно до 31 мая включительно. Рейтинговое голосование организовано в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта "Жилье и городская среда".  Отдать голос можно на сайте проекта, а также на портале Госуслуги и с помощью волонтеров. 

Напомним, на федеральные гранты на благоустройство городских пространств претендуют 15 свердловских муниципалитетов.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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