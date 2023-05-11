Свердловские приставы и таможенники участвуют в тушении лесных пожаров

Сотрудники Уральского таможенного управления вышли тушить лесные пожары в районе поселка Лосиный. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Судебные приставы Березовского и сотрудники Уральского таможенного управления в качестве добровольцев помогают бороться с ландшафтными пожарами. Они присоединились к 4 000 уральцев, вышедшим на борьбу с огнем в Свердловской области.

Тысячи волонтеров, в числе которых сотрудники ведомственных структур, в выходные вышли отстаивать свои деревни и города от пожаров. Так, начальник отдела Березовского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области Алексей Пазников и младший судебный пристав по ОУПДС Игорь Брылин в свои выходные дни вместе с другими волонтерами проливали кромку пожара ранцевым огнетушителем, проводили земляные работы, осуществляли окарауливание, подвозили воду, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

"Была ситуация, когда остались без воды, и огонь начал окружать: начали тушить лапником, сбивать огонь. Главное — не геройствовать и быть внимательными: огонь непредсказуем. Но ничего, справились! На Урале народ неравнодушный, много людей помогает", — рассказал Алексей Пазников.

Сотрудники таможни вышли тушить лесные пожары в районе поселка Лосиный по Режевскому тракту, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Начальники подразделений тыловой службы, руководители и личный состав отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны, всего 24 человека, помогали спасателям бороться с возгораниями.

Видео пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области

Напомним, за сутки в Свердловской области потушено 16 лесных пожаров и 29 локализовано.

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