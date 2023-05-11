Евгений Куйвашев направил на федеральный уровень запрос о выделении Ил-76 для тушения лесных пожаров на Среднем Урале

Сегодня с ландшафтными пожарами борются самолеты Бе-200 и Ил-76, а также вертолеты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил запрос о выделении дополнительного самолета для борьбы с природными пожарами в Свердловской области. Ожидается, что это будет самолет Ил-76.

Сегодня с ландшафтными пожарами в регионе борются более 4 000 человек и свыше 500 единиц техники, а также самолеты Бе-200 и Ил-76 МЧС России, вертолеты МЧС, Авиалесоохраны, Минобороны, Росгвардии, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Ситуация с пожарами в нашем регионе остается тяжелой. На борьбу с огнем брошены все возможные силы и средства. Сегодня я запросил дополнительную федеральную авиацию. Больше половины пожаров, к счастью, уже локализованы. Огромное спасибо нашим спасателям и волонтерам. Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают в первую очередь из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода. Я хочу еще раз попросить всех быть осторожными, аккуратно обращаться с огнем на природе. Мы сами несем ответственность за то, что происходит в наших лесах", — сказал Евгений Куйвашев.

По данным на 12:00 на Среднем Урале было ликвидировано еще 6 лесных пожаров, которые охватили площадь в 12,8 тысячи гектаров. Возгорания потушены в Асбестовском и Березовском городских округах, под Богдановичем, Невьянском и в Тугулымском районе. Ведется борьба с 54 природными пожарами (63,3 тысячи га), из них локализовано 24 возгорания (28,7 тысячи га).

В регионе действует особый противопожарный режим, который был установлен решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Недопустимо разводить костры, пользоваться мангалами даже на территории собственных дачных участков, сжигать сухостой, древесину. Запрещены пожароопасные строительные и производственные работы, а также запуск фейерверков и проведение фаер-шоу.

Специалисты минприроды, лесничеств, МВД и МЧС патрулируют места отдыха граждан, леса, участки вдоль дорог и вблизи садоводств.

За нарушения правил во время действия особого противопожарного режима в лесах предусмотрены штрафы:

до 60 тысяч рублей для граждан,

до 110 тысяч рублей для должностных лиц,

до 2 млн рублей для юридических лиц.

В случае если из-за неосторожного обращения с огнем были повреждены или уничтожены лесные насаждения, предусмотрена уголовная ответственность: штрафы от 300 до 500 тысяч рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если лес сгорел из-за поджога, то виновнику грозит штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Сообщать о возгораниях необходимо по номерам: 8 800 100-94-00 и 112. Также через мобильное приложение "Берегите лес" можно направить фотографию дыма или огня в лесу.

Напомним, свердловские приставы и таможенники участвуют в тушении лесных пожаров.

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